El golfista vasco de 26 años, Jon Rahm, aterrizó el pasado lunes en Madrid para disputar el Open de España, que se celebrará en el Club Casa de Campo del 7 al 11 de octubre. Meses después de ganar su primer 'major', volverá a Madrid en busca de su tercera victoria. En caso de proclamarse ganador igualaría a Severiano Ballesteros como jugador más laureado del torneo. El de Elexalde se ha mostrado muy contento con esa posibilidad: "Me gustaría emular a Seve este fin de semana. Conozco bien este campo de venir con mi ‘aita’ cuando era chaval. Hace dos años fue un gran evento y me gustaría repetir, tener una buena semana, emular a Seve y revalidar el título”.

El golfista número uno del mundo ha hecho una valoración particular de su 2021, un año marcado por la pandemia, que el golfista contrajo en dos ocasiones, una de ellas durante los Juegos Olímpicos de Tokio. "Cuesta creer que el Masters se jugase hace solo cinco meses. En este tiempo ha pasado de todo. Me perdí los Juegos, pasó lo del Memorial, gané el US Open... Ha sido un año de muchas experiencias, con más cosas buenas que malas. Me ha tocado padecer el covid, como a mucha gente, pero he tenido mucha suerte dentro de lo que cabe".

Por lo que a su trascendencia mediática respecta, Rahm asegura que percibe una gran diferencia respecto a su lugar de residencia, en Scottdale, Arizona. "No me doy cuenta de si soy mediático o no, es difícil cuando no vivo aquí. Me doy más cuenta cuando paso algo de tiempo aquí, o en redes sociales. Ayer pasaron treinta segundos entre que salí del hotel para dar una vuelta y alguien me reconoció. En Bilbao lo entiendo, pero que en Madrid sea tan rápido… Me lo dicen mis padres y amigos, pero no lo noto tanto yo mismo".

"Tengo la mentalidad para seguir ganando grandes. Y si puedo elegir, sería el próximo Open Británico, en Saint Andrews y en el 150 aniversario del Open. No hay mejor torneo de golf para ganar", declaró acerca de sus próximos retos.

Los golfistas Jon Rahm y Luke Donald, así como el Alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, José Manuel Entrecanales, presidente ejecutivo de ACCIONA, y Gonzaga Escauriaza, presidente de la Real Federación Española de Golf, dieron el pistoletazo de salida de la 93.ª edición del Open de España realizando un concurso de 'aproach' en el hoyo 18. Todos ellos manifestaron posteriormente su satisfacción por contribuir a la celebración del que ha sido considerado el torneo más sostenible de la historia.