El Búfalo de Torremejía es de la estirpe de los Rafa Nadal, es decir, de esos a los que no hay que enterrar nunca y, si se entierran, que sean con un teléfono móvil en el ataúd. Porque siempre despiertan. Luis Alfonso Ledesma ‘Willy’ está pletórico en este inicio de liga en Segunda RFEF. El de Torremejía está siendo el jugador de la liga y lleva seis goles para tener al Córdoba liderando el grupo. Ha marcado en las cinco jornadas disputadas y se encuentra en un momento de madurez futbolística ideal. «La verdad es que me siento muy bien en este inicio de liga y estoy muy feliz en Córdoba. Mi mujer, mi hija, mi familia en general se ha adaptado muy bien a la ciudad. Hemos conocido a gente maravillosa y me siento querido y valorado». Poco más que decir.

A Willy le costó una vida entera tener que decidir en aquel mes de enero de 2020 marcharse del Extremadura, que había sido su casa durante gran parte de su carrera. Pasó el Córdoba por su camino y ahora cumple su tercera temporada en el Nuevo Arcángel, donde ya es héroe y líder, y dónde los domingos se escucha repetidamente el famoso ‘Willy, Willy’.

Ha comenzado como un tiro el equipo de Antonio Germán Crespo y lo hace con la mejor versión de Willy, marcando goles de todos los colores: de penalti, de cabeza, de disparo lejano, de remate dentro del área. Disfruta el Nuevo Arcángel, que se ve en una liga que quizá por nombre y entidad de club no le corresponde. «La verdad es que estamos en un club tremendo que tiene mucha gente detrás. Eso siempre se nota en el ambiente, ya sea para bien o para mal. Aquí tenemos 9.000 socios y claro que esa presión siempre existe. No obstante, aunque vayamos primeros, sabemos que esto es una carrera de fondo y que no va a ser una liga nada sencilla. Lo tenemos claro y por eso lo mejor es ir partido a partido». Son palabras sabias de un jugador que ama y convive con la presión. La tuvo siempre de cerca cuando jugaba en el Extremadura, a sabiendas que ser profeta en su tierra era lo más difícil. Lo consiguió y ahora busca ganarse ese cariño en una casa que lo ha acogido muy bien.

El Búfalo es feliz en Córdoba. Por juego, categoría, olfato goleador y experiencia, quizá Willy merecería estar en una categoría superior. Como mínimo la Primera RFEF. Pero el delantero extremeño también valora la entidad que representa el Córdoba. «Estamos en una ciudad, un club, un campo y una ciudad deportiva que son de Primera División. Esas cosas hay que valorarlas antes de estar en un club de Primera RFEF donde no puedas sentirte como un futbolista. La categoría que tiene el club no es la que le corresponde al Córdoba, pero ahora nos toca jugar aquí. Estamos en una entidad con alicientes de Primera. Uno busca estar en un equipo donde se sienta futbolista. Y aquí en Córdoba podemos decir que pasa eso».

En tierras andaluzas ya se ha ganado el respeto que su trabajo, compromiso y pundonor siempre exigen. Willy está completando su mejor campaña de blanquiverde y ha marcado casi la mitad de los goles de su equipo en el campeonato.

Para el delantero de Torremejía es fundamental la tranquilidad y normalidad que se respira en el club y en la ciudad. Reconoce que le encanta levantarse por las mañanas, llevar a su hija pequeña al colegio e irse a entrenar para después por la tarde disfrutar de «una ciudad que es maravillosa».

Extremadura UD

Como no podía ser de otra manera, Willy también vive pendiente del Extremadura UD, club que considera de su corazón. Asegura que no hubo posibilidad de retorno el pasado verano, aunque fue un fuerte rumor que pasó por Almendralejo.

«La verdad es que hablo mucho con Kike Márquez de la situación porque es muy buen amigo mío y me da muchísima pena lo que estoy viendo. Lo están pasando muy mal. No obstante, si tuviera que apostar algo, diría que se va a solucionar todo al 100% y tengo mucha confianza en ello». Lo dice uno que ama este escudo. Incluso cuando está lejos.