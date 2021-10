Arranca el Cáceres Patrimonio de la Humanidad una nueva temporada en la LEB Oro este viernes recibiendo al Leyma Coruña (20.45 horas). Tras un año y medio ciertamente anómalo aunque salvado con holgura, el equipo confía en integrarse en recuperar la normalidad general trayendo canastas de élite al Multiusos y defendiendo con dignidad los colores de su ciudad.

En la línea de los últimos tiempos con uno de los presupuestos más bajos de la competición, las expectativas no son precisamente altas. Que nadie espere grandes hazañas más allá de primero intentar asegurar la permanencia en la segunda categoría nacional y después, quizás, soñar con luchar por meterse en los playoffs.

Lo que sí se le puede exigir a esta plantilla sí es al menos compromiso. Eso parece garantizarlo el entrenador, Roberto Blanco, que habló en un acto organizado en la sede de Cajalmendralejo de «una temporada ilusionante, con caras nuevas y motivaciones nuevas, pero con la misma idea de dar a la afición lo que realmente quiere: disfrutar de un equipo con identidad y unos valores que tenemos en Cáceres y en Extremadura de trabajo, sacrificio y mucha humildad».

Blanco pronosticó un curso «duro», pero se felicitó por haber conseguido un grupo «fantástico, con jugadores muy versátiles que creo que van a dar muchas alegrías. Saldrán bien o mal las cosas, pero no tengo ninguna duda de que van a darlo todo».

ANTE UN FAVORITO / Jaume Lobo y Manu Rodríguez, tras sus lesiones musculares que les impidieron disputar los últimos amistosos, se han reintegrado a los entrenamientos diarios, y se cree que podrán jugar ante el LeymaCoruña, pero no están al cien por cien.

«Es uno de los grandes equipos de la categoría, hecho para ascender, claramente», indicó Blanco, que no se mostró temeroso pese a ello. «Espero que nos muestre lo que queremos ser en la liga», añadió. Elogió especialmente a su homólogo en el banquillo rival, Sergio García, mencionando también a jugadores como el base Alex Hernández, el escolta Zach Monaghan y los interiores Nick Ward y Roeland Schaftenaar. A este último lo tuvo a sus órdenes la pasada temporada. «Serán muy difíciles de batir, pero si algo queremos imprimir a nuestro equipo es la confianza en nosotros mismos. No señalamos en el calendario determinados partidos para ganar, sino queremos ganarlos todos, los 34, aunque sepamos que no lo vamos a hacer», añadió.

‘REGRESO’ A LA 2019-20 / En el Cáceres se ha acogido con satisfacción la vuelta al mismo sistema de competición de hace dos temporadas, con una liga regular de todos contra todos y tres descensos a LEBPlata en lugar de los cuatro que hubo la pasada tras dos fases. La 2020-21 será además la campaña que más atención mediática puede atraer en la última década debido a la presencia de un histórico como el Movistar Estudiantes, a la que se podría unir --no hay noticias claras en este sentido-- la incorporación de Marc Gasol al club que fundó hace unos años, el Basquet Girona.