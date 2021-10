Si hay algún límite en la situación que está atravesando la plantilla del Extremadura ante los impagos lo que está ocurriendo durante esta última semana se le parece mucho. Después de que los jugadores y el cuerpo técnico estallaran con un durísimo comunicado denunciando públicamente en las condiciones precaria en las que se encuentran y pidiendo la dimisión y marcha del presidente Manuel Franganillo, nada ha cambiado una semana después. El dinero del Grupo Khalifa sigue sin llegar, mientras desde el club siguen asegurando que llegará y que todo es cuestión de tiempo, aunque son conscientes de que sólo restan apenas tres semanas para la junta extraordinaria de acreedores donde tienen que presentarle soluciones a los que deben dinero. Y sin dinero, la cosa está difícil.

Había amenazado la plantilla con hacer una huelga esta semana si no había soluciones, pero de momento han entrenado con aparente normalidad y este sábado está previsto que el equipo juega en el Francisco de la Hera (19.00 horas) ante el Real Valladolid B, que dirige el que fuera jugador del Real Madrid o Sevilla, el brasileño Julio Baptista, amigo de Ronaldo, propietario del Valladolid.

Lo cierto es que se habla de todo menos de fútbol en el vestuario azulgrana. «Hemos llegado a esta situación porque la gestión no ha sido la adecuada. No conocemos a nadie del grupo inversor, sólo al responsable de pagarnos, y el presidente hace tiempo que perdió la credibilidad. Es el único responsable de que la gestión haya fracasada. Es una situación desesperada», dijo Casto hace unos días en declaraciones en Canal Extremadura. Otros jugadores prefieren no hacer declaraciones y esperar. Nadie tiene claro un plan.

Manuel trata de aislar a los suyos y centrarse en el partido después de encadenar tres resultados positivos. Para el partido del sábado, el club permitirá que cada abonado pueda sacar dos entradas a cinco euros cada una. Pese a la distancia entre club y afición, la entidad ha querido tener este guiño con los suyos para el sábado.