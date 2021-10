La historia en el Extremadura UD durante las últimas semanas cada vez se parece más al Día de la Marmota. Alguien filtra un rayo de esperanza, el humo se va desvaneciendo durante la semana y llega el encuentro de cada fin de semana con la misma tesitura de siempre. Esta tarde, el Extremadura UD recibe al Real Valladolid B (19.00 horas) en el Francisco de la Hera buscando de nuevo tres puntos en la clasificación, pero añorando sobre todo soluciones ante los impagos. No es fácil tener la cabeza en el campo cuando los que deben cumplir fuera no lo hacen. Pero el Extremadura sigue. Picando piedra. Los jugadores habían amenazado huelga a inicios de semana, pero decidieron entrenar. Hubo un fuerte rumor sobre si jugar o no el encuentro, pero todo apunta a que sí habrá partido. De momento, nadie ha dicho lo contrario, aunque en este club todo puede pasar.

La primera pregunta en la rueda de prensa previa al partido a Manuel Mosquera era ineludible. ¿Cómo estáis? «Pues entiendo que nos preguntéis por todos esos temas, pero tengo que decir que lo importante de ahora es el partido para el club y para los jugadores. Está claro que nada se olvida, pero esta plantilla está llena de profesionales y vamos a intentar hacer un gran partido».

Manuel sólo quiere hablar de fútbol. Sabe que el resto de temas le desgastan, le hacen perder energías e, incluso en ocasiones, le pueden poner en la picota. Es el único que da la cara y entiende que salirse de otro discurso puede ser su perdición. Demasiado hace con aguantar el panorama.

Con fichaje

En lo deportivo, lo más sorprendente es el anuncio de una nueva incorporación. El Extremadura se refuerza con Alex Ligero, un mediapunta de 21 años que llega para ocupar plaza de sub23 tras salir del Castellón B. Previamente había jugado también en la cantera del Granada. «Está claro que necesitábamos jugadores y es un jugador con nivel. Sobre los contratos, hay personas como Lardín o Franganillo que os pueden explicar mejor que yo, pero entiendo que si se hacen fichajes es porque se pueden hacer. Para eso tenemos un administrador concursal».

En cuanto al aspecto físico de los jugadores, Sergio Gil podría ser la novedad en la convocatoria tras superar otra lesión muscular. También volverá Rubén Mesa, tras un partido de sanción. Más dudas hay con el estado de Fran Sandaza, que pese a debutar hace dos encuentros, todavía no está al ritmo esperado por el equipo. Nico Hildago, Sebas Coris y el africano Emmanuel siguen lesionados.

Con Baptista/ Uno de los grandes atractivos del Real Valladolid B es la presencia de su entrenador, Julio Baptista, antiguo jugador brasileño del Real Madrid y Sevilla y que es amigo de Ronaldo Nazario, propietario del club pucelano. El filial del Valladolid aún no conoce el triunfo en seis partidos. Baptista ha señalado que «los chicos han entendido la idea que tenemos y estoy convencido de que la victoria llegará en el mejor momento. Ese día ganaremos y los chavales estarán más tranquilos».

EXTREMADURA UD: Casto, Saúl, Fran Cruz, Dani Pérez, Varela, Toribio, Elías, Pastrana, Villacañas, Kike Márquez y Rubén Mesa.

VALLADOLID B: Casado; Aparicio, Nieto, Amoah, Ríos, Carro, Moha, Dalisson, Fran Rivera, Paulo Vítor, Slavy.

ÁRBITRO: Alberola Rojas (Castilla)

HORA: 19.00

ESTADIO: Francisco de la Hera.