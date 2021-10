Resulta casi increíble que la mejor racha actual de toda la Primera RFEF en el último mes de competición la tenga el equipo al que envuelven miles de problemas y lleva sin cobrar más de siete meses. El Extremadura suma diez de los últimos 12 puntos y llama a los puestos cabeceros de la tabla. Lo hace con una plantilla comprometida, profesional y que no sólo habla fuera del campo, sino dentro de él. “Somos un ejemplo de resiliencia. Los inversores que van a poner dinero, que estoy seguro de que van a llegar, tienen que ver que van a entrar en un lugar maravilloso. Pero que vean que remamos todos en la misma dirección”.

Manuel Mosquera volvió a sacar el cartel de SOS tras el partido ante el Valladolid B. “Somos un equipo increíble para invertir. Tenemos una ciudad maravillosa y un producto espectacular. Sé que parezco un vendedor, pero la gente que va a apostar por nosotros tiene que hacerlo ya porque es un equipo admirable. La forma que tiene de presentarse a los partidos, de luchar por cada pelota”.

Volvió a elogiar Manuel Mosquera a todos y cada uno de sus jugadores, aunque tuvo unas palabras destacadas para Casto, el gran héroe del último triunfo. “Es un grande. Y sabe que tiene un porterazo detrás esperando su oportunidad. Pero es Casto, sabemos que es un jugador muy grande en el equipo”.

Explica que su equipo no termina de llegar bien al tramo final de los partidos “porque nos falta aire y es consecuencia de que tenemos muchos jugadores que no han podido recuperarse por completo de lesiones o molestias. Lo que hacemos cada semana es recomponerlos, pero no recuperarlos del todo”.

Sobre pitos

La afición pidió la dimisión de Manuel Franganillo como presidente hasta en cuatro ocasiones y los jugadores guardaron medio minuto de parón para protestar por la precaria situación que están atravesando. Sin embargo, Kike Márquez pidió clemencia para el presidente: “sé que quizá no va a gustar lo que diga a mis compañeros, pero creo que con lo del comunicado y este parón ya es suficiente. Quedan 15 días para saber qué va a pasar. Y lo que tenga que pasar, pasará. Sé que a Manolo le duele esta situación. Que salga bien o mal sólo el tiempo lo dirá”.

Lo que si tiene claro el capitán del Extremadura es que la afición es soberana para decir lo que crea: “ellos pueden decir lo que quieran que para eso pagan el carnet”. A la afición le agradeció el apoyo incondicional a los jugadores en el campo.