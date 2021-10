51-Hierros Díaz Miralvalle Extremadura: Ijeoma Uchendu (4), Kamila Jackson (13), Alicia Morales (1), Laia Moya (4), Miiram Mckenzie (17). También jugaron: Lidia Francisco (0), Carla Ollero (1), María Romero (9), Nicole Murugarren (8). 48-Advisoria Mataró Maresme: Rokkanen (12), Roig (6), Lo Sylla, Martínez (2), Capel (5). También jugaron: Martínez (8), Arias (7), García, López (2) y Solé (6). Marcador por cuartos: 13-10, 22-27 (descanso), 36-38 y 51-48 (final). Árbitros: Varela Álvarez y Rodrigo Gallego. Sin eliminadas. Incidencias: Tercera jornada de la Liga Challenge. 200 espectadores en la Ciudad Deportiva de Plasencia.

Suma y sigue. Tercera victoria consecutiva del Miralvalle en este inicio liguero ante un Mataró Maresme que venía de perder los dos partidos anteriores y que al final cayó también en Plasencia, pese a gozar de una gran oportunidad de llevarse el triunfo sobre todo por el buen juego desarrollado en el segundo cuarto y el inicio del tercero, llegando a disponer de hasta 8 puntos de ventaja. Pero los nervios traicionaron al cuadro visitante ante un arreón local y a partir de ahí las de Raúl Pérez supieron manejar el encuentro a la perfección para seguir invictas (51-48).

El encuentro comenzaba con muchos nervios por parte de los dos conjuntos, con bastantes pérdidas de balón e imprecisiones en los lanzamientos, tanto es así que los primeros cinco minutos se saldaban con un exiguo 3-2.No mejoraban demasiado las cosas en la segunda mitad del cuarto, y aunque unas y otras conseguían mejorar sus porcentajes de acierto, el cuarto se saldaba con un corto 13-10.

Ya en el segundo cuarto comenzaban mandando las extremeñas merced a la buenísima defensa planteada por el técnico local, que hacía que Mataró se viese obligado a intentar lanzamientos desde más allá de la línea de 6´25, sin encontrar acierto. Seguirían así las locales aumentando su renta en el marcador hasta llegar a una máxima de 6 puntos a falta de 6´50 para el descanso (19-13). Pero las catalanas no bajaban los brazos y reaccionaban desde atrás, con un parcial de 0-5 que las colocaba a tan solo un punto (22-21, minuto 17). No quedó ahí la cosa. El cuadroMiralvalle no reaccionaba y el parcial se convertía en un 0-11 a falta de 1´30 para el descanso (22-27).

El equipo placentino pasó los últimos cuatro minutos del segundo cuarto sin poder anotar en la canasta contraria. Mientras, los triples y la buena defensa de Mataró, coincidiendo con la nula anotación local, permitían a las catalanas irse al descanso con ventaja de cinco puntos.

Tras el descanso siguió mandando el conjunto catalán, sin que Hierros Díaz Extremadura Miralvalle pudiera acortar la diferencia que llegaría a ser de ocho puntos a falta de 6´45 para el final del tercer cuarto (26-34). Mataró se sentía cómodo en defensa, los rebotes eran suyos y seguían manteniendo a raya a su rival, que perdía demasiados balones inexplicables. Mataró movía bien el balón y cerraba bien en defensa, pero la reacción de las locales tenía que llegar y lo hizo a base de coraje, entrega y el ánimo de su público para acortar distancias y terminar el cuarto con un esperanzador 36-38 en el luminoso.

En el último cuarto las placentinas supieron manejar los tiempos y a falta de 5´30 para la conclusión se colocaban de nuevo por delante en el marcador (41-40). A partir de aquí los nervios se apoderaron del equipo catalán, que veía aparecer los fantasmas de las dos anteriores derrotas y no conseguía frenar a su rival. Miralvalle poco a poco, con paciencia, sin asumir riesgos y sin dar un balón por perdido, conseguía llevarse el triunfo en un encuentro que se le había complicado. Lo de este equipo es verdaderamente tremendo.