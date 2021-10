0 - Villanovense: De la Calzada, Moi, Espín (Samu Hurtado, min. 75), Adri Escudero, Tapia, Clausi, Lolo Garrido (Viñuela, min. 75), Roger, Sillero, Álvaro González (Isra Cano, min. 75), Rivera (Óscar, min. 46). 2 - Don Benito: Sebas Gil, Trinidad, Gonzalo, Lolo Pavón, Dani Martínez, Manu Miquel, Essomba, Álex Herrera (Guijarro, min. 65), Abraham (Carlos López, min. 78), David Agudo (Isa Drammeh, min. 63), Turmo (Raly Cabral, min. 63). Goles: 0-1 Turmo (min. 51), 0-2 Isa Drammeh (min. 71). Árbitro: Holgueras Castellanos (Castilla y León. Amonestó al local Espín y a los visitantes Essomba, Trinidad y David Agudo. Incidencias: Estadio Municipal Villanovense. 1.500 aficionados, unos 500 de Don Benito.

En el momento clave, en un derbi y en casa del eterno rival. El Deportivo Don Benito se impuso (0-2) este domingo a un Villanovense al que no dio opción alguna y que cuajó su peor partido como local en lo que va de temporada. Los de Juan Carlos Gómez, fieles al estilo de jornadas anteriores, aprovecharon sus ocasiones en la segunda mitad para acabar llevándose su primera victoria de la temporada que les llena de moral de cara a siguientes encuentros.

De entrada, ninguno de los dos técnicos revolucionó sus respectivos onces. En el Villanovense, Lolo Garrido volvió a repetir en el centro del campo y Moi hizo lo propio en el lateral derecho en detrimento de Samu Hurtado. Mientras, en el cuadro rojiblanco la principal novedad fue la de Turmo en la punta del ataque, un jugador que a la postre acabaría siendo decisivo en la victoria calabazona.

Los primeros compases de encuentro no tuvieron un claro dominador, aunque se pudo ver a un Don Benito con la intención de tener el balón y a un Villanovense con ganas de hacer daño a la contra aprovechando la velocidad de sus jugadores por banda. Tan igualado estuvo el primer tramo de encuentro que la primera ocasión no llegó hasta el cuarto de hora, cuando Turmo probó fortuna con un disparo que atrapó sin problemas De la Calzada. Acto seguido respondió el conjunto local con un acercamiento peligroso dentro del área por mediación de Clausí que no llegó a concretar. Ambos equipos, a partir de ahí, entraron en una fase en la que decidieron apostar por el juego directo y en donde ninguno de los dos quería correr riesgo alguno hasta que en los últimos minutos de la primera mitad todo se animó y en donde el Don Benito ya dio avisó de lo que podía estar por venir. David Agudo, en un mano a mano, perdonó el primero ante De la Calzada con un disparo que despejó el portero. El rechace fue a parar a Abraham, que intentó hacer gol desde la frontal del área con el portero vencido y con la portería vacía, pero su disparó lo desvió en el último momento Escudero.

Minutos clave

Tras la reanudación Juanma Pavón dio entrada a Óscar en banda en busca de más profundidad, esa de la que adoleció durante la primera parte. De hecho, nada más comenzar el chico le puso un centro medido a Álvaro González para hacer el primero, pero el remate salió fuera. Poco después, zarpazo del Deportivo. Turmo amarró la pelota, condujo hasta la frontal del área y se fabricó un potente disparo al fondo de la portería. Éxtasis de la parroquia rojiblanca en territorio serón. Acto seguido, Abraham, desde 25 metros, se sacó otro disparo al palo. Tras el tanto del Don Benito el Villanovense intentó reaccionar con más fe que ideas. Sillero y Roger tuvieron en sus botas sendos acercamientos sin demasiado peligro hasta que a falta de 20 minutos llegó el zarpazo definitivo. Tras una jugada embarullada dentro del área, el joven Isa Drammeh cazó un balón suelto para marcar a puerta vacía. Delirio absoluto entre la afición dombenitense. Desolación en la serona. Tanto es así que de ahí al final el Villanovense apenas inquietó la portería de un Sebas Gil que no tuvo que hacer ninguna intervención de gran mérito en todo el partido.

Con esta victoria el Don Benito sale de descenso y se sitúa en la duodécima plaza antes de recibir el próximo fin de semana al Mérida. El Villanovense es décimo con ocho puntos.