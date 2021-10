Fueron tan sólo 35 segundos de partido, pero los suficientes como para demostrarle a todo el estadio Francisco de la Hera y a toda la audiencia televisiva de la Primera RFEF que en el vestuario del Extremadura UD están hartos ya de la situación que viven. Los jugadores se quedaron paralizados, de pie, durante ese tiempo en el primer minuto de partido ante el Real Valladolid en señal de protesta por los continuos impagos que les adeuda el club. La medida se suma al durísimo comunicado de hace semana y media. Ya no saben más que hacer. El vestuario, por dentro, tiene opiniones divididas entre los que creen que hay que seguir denunciando la situación y los que opinan, como el capitán Kike Márquez, que ya hay que aparcar a un lado las reivindicaciones y esperar. Lo cierto es que hasta el 27 de octubre apenas quedan 15 días. Ese día es la junta extraordinaria de accionistas para aprobar un convenio de pago a acreedores. Si no ha llegado el dinero, no habrá convenio. Y el club irá a liquidación.

¿Y el dinero? Pues nadie sabe dónde está. El club sigue confiando en la palabra del grupo Khalifa que, a su vez, necesita que ese dinero sea transferido por un fondo de capital ruso procedente de la firma Aquila. Mientras desde Rusia no se dé la orden, el dinero no va a llegar. Y el tiempo se agota.

Es vox populi que desde el club ya están trabajando en segundas y terceras alternativas para que el club siga compitiendo y no caiga en liquidación. También es cierto que ninguna de esas alternativas garantiza los 3,5 millones de euros que, en teoría, debería depositar el grupo Khalifa al Extremadura UD. Los días pasan y las soluciones no llegan. Los jugadores son los únicos que cumplen en el verde. El sábado tienen que ir a León a jugar ante la Cultural Leonesa. ¿Habrá más reivindicaciones? Nadie lo sabe. Quizá, ni ellos mismos.