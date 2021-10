La central internacional venezolana Yessica Paz, al cumplirse la primera semana desde su llegada a la disciplina del Extremadura Arroyo, asegura que el último mes que pasó en su país natal «fue angustioso, muchas gestiones de visado y pasaporte que retrasaron mi vuelo a España, parecía que nunca iba a poder llegar ese momento, pero por fin pasó, ya estoy en Arroyo de la Luz y solo pienso en que la presente temporada será fabulosa».

Paz (Caracas, Venezuela, 1989) asume que lleva más de un mes de retraso en relación al resto de sus compañeras en lo que a preparación se refiere y reconoce que antes de viajar a Extremadura «solo hice gimnasio y subir a la montaña, pero no toco balón desde meses, por lo que tendré que espabilar rápidamente para poder ponerme al nivel de juego de mis compañeras».

La jugadora venezolana afirma que Arroyo de la Luz «es un lugar muy afable y acogedor, y con personas muy agradables en cada esquina, es todo un lujo».

En cuanto a qué valoración hace de su nueva formación, tras ver desde las gradas del pabellón municipal arroyano el pasado sábado su debut liguero, asevera que «me dio muy buena impresión, me gustó mucho mi nuevo equipo, las chicas son muy trabajadoras, lo pelean todo y además he notado que siempre quieren apoyarme, dentro y fuera de la cancha».

«De verdad, solo puedo dar gracias y reconocer que estoy muy contenta de estar ya en Arroyo, de poder entrenarme con normalidad y siendo sincera, creo que esta temporada será fabulosa», concluye.