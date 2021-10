José Manuel Sánchez, presidente del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, verbalizó este jueves el momento de optimismo que se respira en su club, que ha ganado los dos primeros partidos de la temporada en la LEB Oro ante Leyma Coruña y Acunsa GBC. «Estamos muy contentos con todo. Sabíamos que el equipo estaba trabajando bastante bien, con un grupo estupendo, pero eran dos ‘gallos’ importantes con los que nos enfrentábamos. Pensábamos que iba a ser muy difícil y sinceramente nuestra misión era pelear por ganar hasta el final y perder por lo menos posible. Se ha demostrado que el equipo tiene una garra especial: remontamos 17 puntos contra Coruña y en San Sebastián nos remontan 16, pero aguantamos y ganamos el partido», apuntó.

Eso sí, pidió «tener los pies en el suelo siempre» porque «la liga es muy larga y esto no ha hecho más que comenzar. Los equipos grandes necesitan rodarse y con el tiempo irán siendo mejores. Cogiéndoles al principio se les puede sorprender». Eso no frenó su catarata de elogios al vestuario verdinegro: «confiamos mucho en el equipo que hemos hecho, aunque como todo el mundo sabe es muy barato. Pero lo cortés no quita lo valiente: es muy luchador y tiene muchas ganas de triunfar, de ganarse las habichuelas. Va a dar muchas alegrías durante el año peleando durante los 40 minutos».

Por último, esperó el domingo ante el Huesca más apoyo en la grada que ante el Leyma Coruña en el estreno:«Era el primer partido y la gente todavía anda con algo de miedo a los sitios cerrados. Cuando nos quitemos eso de la cabeza y con la actuación que está teniendo el equipo, irá mejor. Yo no me perdería a este equipo por la raza que tiene. Eso a la gente de Cáceres le encanta».