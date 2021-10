Con solamente 16 años, sin miedo alguno y con la maleta cargada de ilusiones, se subió a un avión para marcharse a Estados Unidos a estudiar. Seis años después, es jugadora del Cacereño Femenino y licenciada en Biología. En Manoly José Baquerizo Córdova, ‘Manoly Baquerizo’ (Guayaquil, Ecuador, 15 de diciembre de 1998) salta a la vista su inquietud en lo personal y en lo futbolístico: quiere alcanzar el nivel para llegar la máxima división y seguir formándose en la carrera que ha terminado «y añadir nutrición y algo relacionado con el deporte».

«Es como un rabo de lagartija, nunca está quieta, siempre está en movimiento», destaca de ella su entrenador, Ernesto Sánchez. La protagonista lo asume porque persigue asimilar todo lo bueno que esté a su alrededor. «Yo quería hacer lo de mi hermano, uno o dos años mayor que yo, y pese a que me gustaban todos los deportes, me puse a jugar al fútbol», cuenta alguien al que el tenis también le apasiona «y se me da bien. «Llegué a ser la número 8 de mi país con 12 años», recuerda alguien que también destaca en el surf. Su familia, esa a la que tanto añora, forma parte de su día a día en su subconsciente. Lo peor de ello es la nostalgia de los suyos.

Felicidad en Cáceres

Manoly manifiesta ser feliz en su día a día en España. «Descubrí Cáceres cuando me llamaron a Estados Unidos y rápidamente me enamoré de esta ciudad». La lateral-extremo del Cacereño Femenino (puede desempeñar las dos demarcaciones sin problema alguno) se ha adaptado a todo su entorno con extraordinaria rapidez desde que llegó la temporada pasada. «No me lo pensé», aduce cuando se le plantea lo de si se planteó mucho su renovación en el club extremeño.

Y en el CPC Femenino la ambición es máxima esta temporada, según se desprende de sus propias palabras. «Ya desde el principio pensamos en estar lo más arriba posible; ya me dijeron que el proyecto sería grande con un equipo sólido». Lo de ser líderes de la Liga Reto Iberdrola no le ha sorprendido. «Este año, con la base del pasado, estamos más fuertes, más rápidas, mucho mejor», asegura con evidente convicción. Y el objetivo es seguir en lo más alto. En el fondo, Manoly quiere hacer realidad su sueño de jugar en Primera «y si es el Cacereño mejor, obviamente», exactamente lo mismo que expresó su compañera, la también internacional (en este caso colombiana) Angie.

«Tiene aún margen de mejora, creo que llegará lejos en el fútbol», vaticina el entrenador verde. «También goza de una enorme potencial físico y gran juego aéreo», agrega el entrenador. En Castellón hizo dos de los cuatro goles del contundente 0-4. ¿Lateral o extremo? A ella le gusta jugar más atrás «porque así tengo más libertad de movimiento» y puede explotar sus condiciones físicas.

La protagonista no lleva la cuenta matemática de cuántas veces ha sido internacional absoluta con Ecuador, selección con la que debutó con solamente 16 años, justamente cuando se marchó a emprender su particular aventura americana. Ello puede ser síntoma inequívoco de humildad de alguien que arenga a que los aficionados acudan al Manuel Sánchez Delgado este sábado para ver y animar en el partido ante el Santa Teresa (12.30). «Va a ser un derbi para no perderse, desde luego». Ahí estará Manoly Baquerizo, ahí estará el termómetro del Cacereño Femenino.