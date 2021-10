En solo una semana, el Mérida ha pasado de la felicidad que otorgan dos victorias consecutivas a domicilio, a la depresión de dos derrotas en casa. Por el camino, una eliminación copera, tres lesionados y un desapego del aficionado. Tras el triunfo en Soria, el club se tomó aún más serio la Copa Federación, pues parecía que había superado el escollo más complicado de los tres que había para poder clasificarse para la Copa del Rey. Además, la imagen de seriedad del equipo de Juan García en Los Pajaritos no hacía presagiar los dos naufragios consecutivos en el Romano José Fouto. En el primero frente al Coria, los emeritenses no merecieron la derrota, pero el miércoles, ante el Moralo, la imagen general fue de un equipo completamente bloqueado por la presión ante los suyos.

Ni jugadores ni entrenador han querido excusarse en las numerosas bajas, pero la situación en la enfermería es muy preocupante. El Mérida se presentaba al choque del miércoles con trece futbolistas de la primera plantilla, en el calentamiento se lesionó David Rocha en la última carrera, sintió un pinchazo en el isquiotibial y será baja segura para el domingo (17.00 horas) en Don Benito y habrá que ver para cuánto tiempo más. Su sustituto fue Álvaro Ramón, que tuvo que hacer un calentamiento express y que antes de la media hora también cayó lesionado al doblarse el tobillo en una falta que él mismo realizó sobre Christian Beltrán.

Más problemas

La sensación es que desde el banquillo no quisieron forzar la situación pensando en la liga y que Ramón podrá llegar a la cita dominical. Del resto de bajas, solo Nacho González, que lo que tiene es un golpe muy doloroso en la costilla, podría forzar para estar disponible.

Por otro lado, Chirri Monje pasará por el quirófano el próximo martes para operarse del hombro que le tendrá de baja cinco meses, por lo que el club podrá utilizar su ficha para poder hacerse con los servicios de otro futbolista ahora, siempre que éste esté en el paro, o esperar a que se habrá el mercado de invierno, una circunstancia que se antoja muy lejana en el tiempo, teniendo en cuenta la circunstancia actual de la plantilla.

Las dos derrotas consecutivas en casa han supuesto el enfado lógico de la afición, a pesar de lo cual, el club quiere que el equipo esté acompañado en el Vicente Sanz y por eso ha fletado autobuses gratuitos para los socios que compren las entradas que han mandado desde el club dombenitense a un precio de 10 euros. La adquisición de las mismas se harán en la tienda del club en su horario habitual.

El mal momento puntual de resultados no impide que a nivel social no aparezcan buenas noticias y es que en el salón de plenos del ayuntamiento de la capital se ha presentado el nuevo diseño de los asientos del estadio, los cuales serán cambiados en las zonas de tribuna y preferencia en el mes de noviembre, entre las jornadas 10 y 12, para que no afecte a ningún encuentro casero. Desde la entidad emeritense «queremos agradecer al Ayuntamiento de Mérida el esfuerzo realizado, junto al trabajo del club, para mejorar las instalaciones de nuestro estadio que con esfuerzo, constancia y mucho trabajo detrás, mejora cada día».