El Reino de León acoge este sábado (17.00 horas) uno de los partidos más atractivos a niveles futbolísticos de los que se pueden ver en esta nueva Primera RFEF entre la Cultural Leonesa y el Extremadura UD, dos equipos que muy recientemente estuvieron en el fútbol profesional y que ahora anhelan volver a Segunda para respirar social y económicamente. La prueba es más que exigente para evaluar, una vez más, la fortaleza mental de un Extremadura que sigue lastrado emocionalmente por los continuos impagos y, lo que es peor, por las falsas expectativas creadas en torno a posibles cobros inmediatos.

Nada se sabe de la llegada del dinero del supuesto grupo inversor que es Khalifa y mucho menos de cualquier movimiento de venta del club o inyección económica que ofrezca oxígeno al vestuario. Manuel Mosquera, turrado ya por la propia situación, ha evitado hablar de este asunto en las ruedas de prensa previas a los partidos. «Entiendo que me preguntéis estos temas, pero también espero que me comprendáis a mí. Necesito que mis jugadores focalicen ahora todas las energías en el campo. Sólo quiero hablar hoy de fútbol y nada más». Es evidente que a Manuel y su cuerpo técnico le quema la situación y, por más que no quieran, el tema centra la actualidad. Sobre si se espera más reivindicaciones en el césped de sus jugadores, el gallego señala que «no me preocupa esto de mis jugadores porque ellos ya han dado una lección absoluta de profesionalidad. En una situación así pasamos todos por muchos procesos como la ira, la mala leche, las protestas, pero al final estamos logrando convertir y transformar todo eso en positivo. Es la única manera que tenemos nosotros de ser profesionales».

Acumula algunas bajas el Extremadura para jugar en el Reino de León, aunque recupera para la causa a Nico Hidalgo, inédito hasta el momento en lo que va de temporada. El granadino se lesionó en pretemporada y, desde entonces, ha encadenado lesiones musculares. Es vox populi que al granadino le ha afectado mucho la situación de impagos y lo saben en el vestuario. Manuel había comentado por la mañana que no viajaba, pero de manera sorpresiva, el Extremadura lo incluyó en la lista de 20 convocados para el encuentro.

Los que no estarán serán Sebas Coris, Emmanuel y Villacañas, éste último lesionado durante la semana. Fran Sandaza si ha entrenado en la lista y se espera que vaya teniendo cada vez más minutos en competición.

Deberá Manuel hacer algún cambio con respecto a las últimas alineaciones por la baja de Villacañas. Es muy probable que sea Sergio Gil el que estrene titularidad y aparezca en la banda derecha de falso extremo ayudando en ataque al enganche Kike Márquez y al punto Rubén Mesa.

Con respecto a la Cultural Leonesa, el equipo llega de perder 1-2 ante el Talavera y eso le ha creado dudas en su juego. Ramón González, su entrenador, dijo disponer de toda la plantilla a excepción de Buenacasa, por sanción, y Galas, por lesión.