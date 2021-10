Una lectura pesimista (o quizás realista) señalaba hace apenas diez días al partido de este domingo entre Cáceres Patrimonio de la Humanidad y Levitec Huesca (12.30 horas, pabellón Multiusos) como la primera opción real de los verdinegros de sumar su primer triunfo. Sin embargo, en este lapso se han impuesto sorprendentemente a Leyma Coruña y Acunsa GBC, lo que les ha situado como gran revelación de este inicio de campaña en la LEBOro. El obvio objetivo ahora es no estropearlo y firmar un pleno ‘tres de tres’ que permita no despertarse de este prematuro sueño. Enfrente, un rival que todavía no ha ganado y que es colista.

Paradójicamente, puede ser la euforia el mayor enemigo del conjunto de Roberto Blanco ahora, aunque el entrenador ya lo advirtió explícitamente el viernes: «Huesca está teniendo muchos problemas, pero no va a ser un rival fácil. Quien piense que va a venir de vacaciones o a ver el rodaje de ‘Juego de Tronos’ a Cáceres está muy equivocado. Hay que tenerles mucho respeto. Es la única manera en la que podemos lograr una victoria que refuerce el trabajo de estos dos primeros partidos».

Añadió que la plantilla oscense tiene «un equipo muy reconocible, con jóvenes con mucho futuro». Entre ellos estaba Aday Mara, un prometedor pívot de 2,18 y 16 años que ha lucido en las dos primeras jornadas, pero que ha sido reclamado por su club de origen, el Casademont Zaragoza. En medio de una plaga de lesiones --que afecta, entre otros, al exverdinegro Aitor Etxeguren--, se cree que podrá debutar Aleksandar Andrejevic (30 años, 2,11).

En el Cáceres es conocida la ausencia de Manu Rodríguez, mientras que Jorge Sanz, con problemas en el tendón de Aquiles, apurará para poder ayudar.

«Hay que ver qué cara sacamos. Cada partido es un reto. Tuvimos dos ante equipos llamados al ascenso y ahora otro contra un rival que tendrá muchas ganas de solventar sus problemas», dijo Blanco. «Si pensamos que por haber ganado a Coruña y a GBC y esto va a ser un paseo, es que no estábamos poniendo las piedras que yo pensé estábamos poniendo. Creo que el equipo está concienciado de que este es un partido vital y lo va a demostrar», añadió.

Cuestión interesante será ver qué respuesta tiene el público tras una jornada inaugural bastante pobre en ese sentido («espero que nos ayuden»), con la complicidad extra de la entrada gratuita para quienes corran en la Marcha Rosa.