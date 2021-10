Se sube al avión el Cacereño para su primer partido de la temporada en las Islas Canarias, un archipiélago al que deberá regresar en otras cinco ocasiones. La primera escala es en Maspalomas, donde se enfrenta al San Fernando (13.00 hora peninsular), un equipo que no acaba de arrancar (solo una victoria seis jornadas), pero que aún así levanta muchos recelos en Julio Cobos, siempre cauto: «Hay algún partido que han perdido, aunque perfectamente lo podían haber ganado».

Recupera el técnico de Valdehornillos a Marvin, tras los compromisos con su selección, y Gayoso, sancionado en la jornada anterior. Y los dos apuntan a la titularidad a pesar de que sus sustitutos cumplieron, Rubén en el caso del central y Luis Aguado, cambiado de banda, y Raúl Espinosa, en los laterales. En cuanto a las bajas, siguen en el dique seco José Ramón y Luis Hernáiz. A ellos se suman dos descartes que hizo Cobos antes de viajar, aunque el club no lo hizo público.

Espera el preparador del Cacereño un partido muy diferente al del pasado domingo contra el Tamaraceite, un equipo al que, como se vio, «le gusta mucho tener el balón. Al San Fernando no es que no le guste tenerlo, pero sí tiene otras alternativas y es más vertical. En algunos aspectos es incluso más incómodo. Con el Tamaraceite sabíamos al equipo que nos íbamos a enfrentar, ahora no tanto. Eso no es ni mejor ni peor, son son formas diferentes de jugar».

No jugará el San Fernando en su campo habitual, la Ciudad Deportiva de Maspalomas, por estar en obras. Lo hace en El Tablero, de dimensiones similares al anterior y de césped artificial. «Hay que hacerse al terreno y las circunstancias», apunta Cobos, que se refiere a la posibilidad de que el viento sea un protagonista principal del encuentro. «Luego, preveo un parido de mucha tensión, donde difícilmente va a haber un dominador claro». De todas formas, «en estos campos no demasiado grandes no es necesario dominar para crea peligro. Por eso hay que estar muy despiertos, muy pendientes de lo que vaya sucediendo».

El rival, el San Fernando no acaba de coger el ritmo de la competición. Ganó su primer partido, al Tamaraceite, en el que marcó cuatro de los seis goles que suma. Después, ha perdido en cuatro ocasiones y empatado otro duelo, el último como local, ante el San Roque. «Creo que han tenido opciones de haber sumado más puntos de los que tienen». Por eso no hay confianzas en el Cacereño, que espera prolongar su imbatibilidad y sumar un nuevo triunfo.