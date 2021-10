2 - Cultural Leonesa: Sotres; Ricky, Gaztañaga, Rovirola, Aarón (Álvaro Juan, m.80), Julen Castañeda, Jorge, Amebilia, Jetu (Nahuel, m.80), Solís (Ander Vitoria, m.75), Obolskiy (Javier, m.89). 1 - Extremadura: Casto; Saúl, Dani Pérez, Morcillo, Varela, Toribio, Elías (Viera, m.76), Pastrana (Sandaza, m.88), Vargas (Sergio Gil, m.61), Rubén Mesa, Kike Márquez. Goles: 0-1 Rubén Mesa, m.20; 1-1 Julen Castañeda, m.25; 2-1 Amebilia, m.88. Árbitro: Pozueta Rodríguez (cántabro). Amonestó con amarilla a los locales Rovirola, Aarón, Ketu, Obolskiy y Nahuel; y a los visitantes Morcillo, Elías, Kike Márquez, Dani Pérez. Incidencias: 3.000 personas en el Reino de León.

La suerte que había corrido el Extremadura ante el Real Valladolid B hace una semana le fue esquiva en el partido de este fin de semana en el Reino de León ante la Cultural. Un gol en los instantes finales de Amebilia a la salida de un córner provocó una nueva derrota de los azulgranas lejos de casa y que se rompa la racha de resultados positivos del equipo de Manuel, que ofreció una imagen con menos argumentos futbolísticos que en anteriores partidos, quizá fruto de la situación desesperante que viven cada semana los jugadores, sin noticias de los pagos ni de su futuro más inmediato.

No jugó un buen partido el Extremadura en León, aunque supo competir. Tampoco la Cultural Leonesa estuvo brillante. Para nada. Pero supo apretar bien en el último cuarto de hora de partido y el balón parado le sirvió para tumbar a un Extremadura que se fue derrumbando con el paso de los minutos. De hecho, en la segunda parte, los de Manuel apenas se acercaron a la portería de Sotres.

El Extremadura empezó bien el partido, maniatando a la Cultural en el centro del campo y con mucho desborde por bandas, especialmente por la de Víctor Pastrana. El manchego tuvo la primera gran ocasión al recoger un rechace de un disparo propio y estamparlo en la cruceta con todo a favor para marcar.

Le costó a la Cultural entrar en el partido y de hecho no despertó hasta que el Extremadura le golpeó de lleno. Fue en el minuto 20 cuando una jugada larga de ataque azulgrana acabó con un disparo con picante de Kike Márquez que se envenenó para Sotres. El portero no supo atajar, escupió el cuero y Rubén Mesa, haciendo esta vez sí de puro nuevo, metió la bota abajo para marcar el primer tanto. Un gol que el Extremadura no supo administrar.

Y no fue capaz de hacerlo porque el empate llegó demasiado pronto. Cinco minutos después, la Cultural se encontró una falta muy al borde del área que Julen Castañeda convirtió en un auténtico golazo. El lateral tocó sutilmente la pelota por encima de la barrera para hacer un golazo de bandera y empatar el encuentro. Vuelta a empezar.

El Extremadura tuvo tiempo para asomarse a la portería rival en la primera parte, pero ni Kike Márquez primero ni Pastrana después estuvieron finos con sus disparos.

Dominio local

En la segunda mitad, el Extremadura se fue diluyendo poco a poco y entregó las llaves del partido a la Cultural, que empezó a picar piedra con balones al área. El primero en avisar fue Obolskiy, que cazó un córner ganando la partida a Morcillo y remató al palo izquierdo de la portería. El único chispazo del Extremadura en la segunda parte fue un centro chut de Pastrana que Sotres envió a córner con algo de apuros.

El Extremadura no cerró bien y la Cultural sabía que por arriba estaba el chollo. Sorprendió no ver a Lolo González en el campo en los minutos finales, especialmente cuando Manuel Mosquera siempre lo ha utilizado para cerrar partidos y evitar el peligro rival. Y sorprendió especialmente en un partido donde la Cultural Leonesa había olido el peligro en el juego aéreo del Extremadura.

Antes del gol definitivo, Kike Márquez sacó un balón bajo palos a la salida de un córner que había rematado Obolskiy. Ya en esa jugada, Casto pidió a los suyos que mantuvieran la concentración más alta para impedir los remates. Pero la bronca no surtió efecto y al minuto siguiente llegó el mazazo. Fue en el 88 cuando otro córner botado desde la parte derecha lo remató Amebilia ganando el salto a los defensores Dani Pérez y Saúl y haciendo el gol del triunfo para la Cultural.

Al Extremadura apenas le dio tiempo de reaccionar y colgar balones. La presencia de Fran Sandaza en los minutos finales fue prácticamente testimonial y no hubo ocasiones para empatar.

El Extremadura se vuelve de León con las manos vacías y la sensación de ser un equipo apático fuera de casa. Le cuesta pensar y sobrevivir, quizá porque la realidad está siendo ya demasiado larga y duradera en el tiempo para unos jugadores sumidos en la desesperación total.