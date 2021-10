Carlos Cobos y María Remedios Mendoza se proclamaron este domingo campeones de Extremadura de duatlón cross al imponerse en la séptima edición del Villa de Montijo, que contó más de 120 participantes.

Se daba el comienzo a la competición con la modalidad supersprint, donde desde un principio en la categoría masculina se formaba un grupo delantero en la carrera a pie formado por Miguel Blanco, Javi Rico y Víctor Criado.

Sin embargo en el segmento de ciclismo sería Miguel Blanco quien se marcharía hacia delante y Javi Rico veía como era atrapado por Jaime Moreno.

Con el deber ya cumplido, Miguel Blanco solo tuvo que disfrutar en el segundo segmento de carrera a pie para hacerse con el triunfo al parar el cronómetro en un tiempo de 41:41.

Finalmente la segunda posición sería para Javi Rico, que se hizo fuerte en la carrera a pie, marcando un tiempo de 42:15, y la tercera plaza fuera para Jaime Moreno con 42:58

En cuanto a la categoría femenina, sería el Capex Triatlón quien coparía el podio. Ya desde un primer momento María Castro, Marta Jiménez y Miriam Zafra, todas ellas pertenecientes al grupo de tecnificación de la Federación Extremeña de Triatlón, se pusieron en cabeza en el primer sector de carrera a pie.

Sin embargo, Miriam Zafra mostró su fortaleza sobre la bicicleta y llegó a la segunda transición con casi un minuto de ventaja sobre María Castro. Más atrás llegaría Marta Jiménez, con problemas mecánicos. Con la victoria ya debajo del brazo, Miriam Zafra no quiso confiarse y marcó el mejor parcial en la segunda carrera a pie para hacerse con el triunfo con una marca de 49:45.

Poco después del comienzo de la modalidad supersprint, tomaban la salida los deportistas que escogieron la opción sprint. En la prueba masculina, en el primer segmento de carrera a pie se formaba un terceto en cabeza con Antonio Cerezo, Cristofer Liviano y José Manuel Montero.

Sin embargo en el segmento de ciclismo llegó la remontada de Carlos Cobos, que no solo recortó la diferencia, sino que llegó a la segunda transición con algo más de dos minutos sobre Antonio Cerezo. Este no se rindió y le recortó en el segundo sector de carrera a pie más de 50 segundos, pero no fue suficiente y Cobos, del Triatlón Don Benito, se proclamó campeón con un registro de 1:13:27.

En cuanto a la categoría femenina, sería Irene Cascajosa quien marcaría la pauta en el segmento de carrera a pie, seguida muy de cerca por Cristina Durán y aventajando en casi un minuto a María Rico. Sin embargo el segmento de ciclismo fue determinante y en esas lides María Remedios Mendoza demostró que se le da muy bien y ya en la primera vuelta consiguió ponerse en cabeza y conseguir una distancia que sería definitiva hasta cruzar la meta con 1:25:36.

Se contó con la presencia de varios miembros de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer AFAEX, que obsequiaron a los todos con una garbanzada.