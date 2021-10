La derrota casera del Plasencia ante el Trujillo y el empate del Llerenense en Don Álvaro le dan más ventaja al Diocesano. En el resto de encuentros, el Villafranca perdió su primer partido, y de forma clara, en Arroyo, el Aceuchal consiguió su primera victoria a costa del Calamonte, el Olivenza mira a la parte alta al ganar en casa del Badajoz B y el Jerez continúa la sucesión de victorias en casa y derrotas fuera, en esta ocasión con los tres puntos ante el Azuaga.

Plasencia 1-Trujillo 3

Poco tardó Antonio en marcar para el Plasencia en lo que fue un espejismo de lo que iba a ser el partido. El Trujillo tomó el mando y se fue arriba en busca del empate, pero la defensa local estuvo muy segura en la primera parte. Tras el descanso, se resquebrajó la solvencia defensiva de la UPP y, en apenas dos minutos, el Trujillo volteaba el marcador con goles de Alberto Vaquero y Carlino. El Plasencia no tuvo capacidad de reacción y el Trujillo sentenció en el descuento por mediación de Moha, cuando los locales ya estaban con un jugador menos por la expulsión de René.

Don Álvaro 0-Llerenense 0

Empate sin goles que supo mejor al Don Álvaro que al Llerenense, aunque los locales hicieron méritos incluso para haberse llevado la victoria. La presión inicial del Don Álvaro a punto estuvo de darle resultado con un balón al larguero. Carlos Cinta perdió un mano a mano con Dela, mientras que Chema Chávez también pudo marcar para el Llerenense. La batalla era igualada, física y mental entre un Llerenense que no encontraba el camino hacia la portería contraria y un Don Álvaro que, a base de garra, se defendió a la perfección e incluso tuvo oportunidades más claras para llevarse la victoria.

Jerez 2-Azuaga 1

Propuso más el Azuaga en el arranque del partido con el Jerez bien plantado, como es seña de identidad, esperando su momento del partido que fue llegando a medida que avanzaban los minutos, hasta culminar, justo antes del descanso, en una jugada de Said que remachó a gol Paquito ya con el portero batido. El Azuaga mejoró con los cambios y logró el empate en un centro de Álex Gil que cabeceó Víctor Díaz. Se rehízo el Jerez y buscó el pleno de victorias en casa, y lo logró en el descuento por mediación de Yeison.

Badajoz B 0-Olivenza 2

En la primera jugada del partido se adelantó el Olivenza con gol de Alex Alvero. El filial igualó el juego y las ocasiones en el primer acto, pero fue Juan Gabriel el que amplió distancias para el Olivenza en el tramo final del primer acto al remachar un centro chut de Monroy. En la segunda parte los de Chuno controlaron para que no peligrara la renta obtenida. No le salió nada a un Badajoz B que aún no ha ganado y que sumó además lesiones en hombres importantes como Víctor y que aún no ha ganado, mientras que el Olivenza, con sólo una derrota, ya mira a la parte alta.

Aceuchal 1-Calamonte 0

La primera victoria para el Aceuchal llegó en un partido que podría haber acabado sin goles porque fue igualado, con dominio alterno y con escasas ocasiones de peligro, alguna más para el Calamonte que pudo marcar por mediación de Carrasco en la primera parte y de Bermu en la segunda. Pero, en su primer remate a portería, fue el Aceuchal el que marcó al aprovechar su primer remate a portería Juan German un rechace del portero a disparo de Balsera. El partido aún se estropeó más con nervios y empujones que acabaron en tangana y con expulsados:dos por los locales y tres por los visitantes.

Arroyo 3-Villafranca 0

Transcurrió el partido tenso y disputado, con más apariciones locales en el área contraria, y creando peligro en las estrategia. Antes del descanso, Asier puso un centro que peinó la defensa y le cayó a Angelito que la envió al fondo de la portería. El Villafranca adelantó líneas en el segundo tiempo y pudo marcar en ocasiones de Marcos y Santi Villa, mientras que el Arroyo pudo ampliar el marcador en una contra que terminó con disparo al larguero de Jorge Caballero y lo consiguió en otra que aprovechó Lucas Hernández para meter la puntera. Koke redondeó el resultado.