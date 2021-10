Para María de los Ángeles García Chaves, ‘Yaye’ (Cáceres, 24 de mayo de 1987) el fútbol siempre ha sido una referencia absoluta en su vida. Entusiasta y analítica al tiempo quepasional y cerebral, esta mujer hizo historia para el deporte nacional y por ende extremeño hace justamente un año cuando fue nombrada en la Comisión Delegada de la Federación Española. Aun asumiendo mejoras, asegura que hay mucho que hacer aún, ya que opina que el machismo sigue muy activo todavía. Como buena vitalista, confía en que se sigan dando «pasos agigantados» el futuro del fútbol femenino y alcanzar un nuevo status, más equilibrado, más justo.

Hace justo un año hizo historia al ser nombrada integrante de la Comisión Delegada de la Federación Española de Fútbol, primera mujer que lo ha conseguido en España. ¿Qué le supuso?

Sensaciones contradictorias. Por un lado mucha alegría y por otro mucho respeto por la responsabilidad que suponía este nuevo reto, aunque por trabajo y entusiasmo no iba a ser. La verdad es que me quedé abrumada por la relevancia a nivel nacional que tuvo la noticia y las muestras de cariño de la gente del fútbol. En este sentido debo agradecer al presidente de la RFEF Luis Rubiales, que siempre me ha mostrado mucha confianza sobre mí y la labor que pueda desempeñar.

¿Qué cree que puede conseguir para el fútbol femenino nacional y extremeño?

El fútbol femenino está cambiando a pasos agigantados. Ha existido un cambio brutal en los últimos 4-5 años, pero aún queda mucho recorrido por hacer, y yo intentaré poner mi granito de arena. El fútbol femenino extremeño siempre ha estado en la élite, empezando por el Puebla durante muchos años, y ahora con dos equipos en la categoría de plata. En la base debemos seguir trabajando.

Es también una histórica del fútbol femenino de la región como jugadora. ¿Qué ha cambiado en estos años?

Llevo 25 años jugando. Como he comentado anteriormente el fútbol femenino ha cambiado en los últimos años, también en nuestra región. Hemos duplicado las licencias de categoría base, la visibilidad, el respeto, el trato.... hace unos cuantos años era «difícil» jugar al fútbol si eras chicas. Los clubes no han apostado por el fútbol femenino y eso es un cambio bastante evidente.

¿Cree que aún le queda mucho por lograr a la mujer en el fútbol?

Mucho no, muchísimo. Seguimos viendo detalles de machismos en el fútbol, pero es cierto que se ha concienciado mucho en la sociedad y ya no es de extrañar que las niñas tengan como referentes a jugadoras de élite. También falta que la mujer entre en instituciones deportivas y órganos de gobierno en los clubes. Esa sería la gran meta a corto-medio plazo.

¿Cuándo llegará la verdadera profesionalización?

Aún no ha llegado, pero hay una intención clara que llegue lo antes posible. Se ha conseguido que la primera división sea profesional, pero de momento se ha quedado en eso, el nombre. Falta verlo en realidad, pero falta muy poco para conseguirlo.

¿El hombre está respetando a la mujer en el deporte en general y el fútbol en particular?

Creo que ha existido un cambio de mentalidad a partir de los JJ OO de Londres 2012, donde el deporte femenino fue el protagonista por la consecución de medallas para España. Siempre se decía que las mujeres no conseguían títulos, medallas a nivel mundial. Pues a partir de ese momento el deporte femenino español ha sido el gran referente. Con respecto al fútbol, existe un cambio en la mentalidad, pero no es suficiente. Solo pedimos las mismas oportunidades que a los hombres, no es cuestión de ganar más dinero, sino de oportunidades para demostrarlo.

¿Cuál es su diagnóstico sobre el deporte extremeño en general?

Con los recursos que tenemos en Extremadura creo que es bastante bueno, y sobre todo en femenino. Hemos tenido durante 6 años un magnifico equipo de baloncesto femenino en la élite (Al-Qázeres), el Arroyo Voleibol, el Santa Teresa y ahora el Cacereño Femenino. Con respecto al fútbol masculino, nos hace falta tener la referencia de algún equipo en la liga profesional. Hemos tenido ahora al Extremadura y es una imagen fantástica para la región.

Esta semana llega la selección femenina a Cáceres. No viene Brasil, sino Marruecos. ¿Cómo se puede animar a la gente para que vaya el jueves al Príncipe Felipe?

Creo que el rival es lo de menos. Es la primera vez que viene la selección española femenina a Cáceres, y es una selección top a nivel europeo y mundial. Poder ver aquí a las Hermoso, Putellas, Paredes, Sampedro.... es un lujo, da lo mismo el rival. Estas jugadoras son un referente para las niñas.

También fue jugadora del ahora Cacereño Femenino y actual entrenadora del segundo equipo. ¿Aspira a ser primera?

Como toda entrenadora quiero llegar a lo más alto en la vida. Pero es mi primera temporada en nacional, después de muchos años en la cantera, me queda mucho por recorrer. Además tenemos al mejor entrenador de la categoría, Ernesto, que es un apasionado del fútbol femeninio y que he aprendido y sigo haciéndolo mucho de él.

¿Cuándo veremos a otro club extremeño en la superélite?

Bueno, ahora mismo está el Cacereño Femenino líder e invicto jejeje. Pero queda mucha liga. Subir a Primera División es muy, muy complicado. Esperemos que sea en el menor tiempo posible.