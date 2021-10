Posiblemente quemado por la situación, el técnico del Extremadura UD, Manuel Mosquera, ya no quiere redundar más sobre los problemas extradeportivos que vive la entidad. Así, tras el partido ante la Cultural Leonesa y ante las insistentes preguntas de la prensa sobre la competitividad de su equipo ante estas circunstancias tan adversas, el gallego se expresó con total sinceridad: “Todas las semanas valoramos y ponemos en alza lo que somos. Ya sabemos que somos profesionales y honestos. Sólo queremos pensar en ganar partidos. Pero no podemos estar repitiendo mil veces las mismas cosas. De alguna forma, ya no sabemos ni qué decir. Estamos dando un ejemplo de honestidad y profesionalidad”.

Nada se sabe de la hipotética llegada del dinero ni mucho menos de la del grupo inversor Khalifa. De hecho, el Extremadura UD ya trabaja a contrarreloj en el escenario de tener que aprobar un calendario de pago a acreedores en la junta extraordinaria del 27 de octubre sin haber llegado la inversión pactada por el grupo Khalifa. La cuestión es saber ahora cómo se las va a arreglar el Extremadura para sacar adelante ese convenio y pagar, de inicio, una cantidad cercana a 1,5 millones de euros para limpiar toda la deuda contra la masa y los proveedores generada desde la declaración del concurso de acreedores, es decir, desde el 5 de febrero hasta este mes de octubre. Ahí se incluyen las nóminas de jugadores, técnicos y empleados. Pagar eso, además de aprobar el calendario de pago a acreedores, son pasos obligatorios para darle viabilidad al club a partir del 27 de octubre. Quedan sólo nueve días. Y no parece que esta vez vaya a haber un aplazamiento de la junta.

En lo deportivo, el Extremadura empezará a preparar desde este martes el partido del viernes en el Francisco de la Hera ante el Tudelano, último antes de esa junta de acreedores determinante. El vestuario trata de centrarse en lo deportivo, pero desde luego no está siendo nada sencillo, máxime cuando el plazo empieza a agotarse.