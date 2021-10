La extremeña Ana Franco (Cáceres, 6 de junio de 1999) ha ampliado su vinculación con el Sevilla, de Liga Iberdrola, hasta junio de 2024. Franco, de 22 años y que está concentrada actualmente con la selección sub-23, lleva 67 partidos oficiales, 64 de Liga y 3 de Copa de la Reina con su club. En declaraciones a los medios oficiales de la entidad, Ana Franco se mostró muy contenta e ilusionada por el acuerdo alcanzado porque «firmar dos años más en un club como éste es algo que le encantaría a cualquier persona: me siento afortunada de poder seguir aquí», dijo la extremeña, que también estudia en la ciudad andaluza Derecho y Economía.

«Cuando llegué no sabía cómo entrar en la ciudad deportiva y me veo ahora aquí que es como el patio de un colegio. Este es mi quinto año, parece que se ha pasado rápido y he aprendido muchísimo», aseveró la exjugadora del Cacereño Femenino y que tuvo en el Arapiles su primer equipo en su ciudad natal. Fue precisamente su padre, Antonio Franco, su primer entrenador, según ha contaba la propia futbolista a este diario en un reportaje publicado en este diario.