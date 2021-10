«Mi mujer me comentó que cómo íbamos a venir a esta isla, que aquí había un volcán. Yo le dije que no iba a pasar nada y ahora ella me lo recuerda». Edu de Salles Oliveira, ‘Edu Salles (Curitiba, Brasil, 6 de abril de 1990) cambió Miajadas por Santa Cruz de la Palma en el mes de febrero pasado y no se arrepiente, porque en el Mensajero fue clave en el ascenso a la Segunda RFEF. El próximo domingo jugará en el Príncipe Felipe ante el Cacereño «en un campazo y ante un gran club que no me sorprende que esté tan bien; sabía que cuando subieran iban a hacer un equipo para estar arriba», no duda en afirmar.

El delantero brasileño espera que se dispute el partido y que no haya nuevos sobresaltos, como el del pasado fin de semana, en el que no se pudo jugar el duelo ante el Córdoba por la imposibilidad de viajar. «Ahora el aire parece que está bien, estamos ya entrenando (no pudimos los últimos días de la pasada semana), pero el viento puede cambiar el viernes o el sábado mismo y eso haga que no podamos volar. Esto es una locura. El pasado sábado no podíamos hacer nada, te entraba la ceniza en los ojos», dice desde su domicilio el futbolista.

«Vivo en un décimo piso y el otro día notamos el temblor muy grande de un terremoto», cuenta a modo de anécdota. “Estamos a alrededor de 15 kilómetros del volcán y hasta hace poco no había problemas, pero lo peor de ahora es la incertidumbre», dice Salles, autor de dos goles en cuatro partidos disputados con el equipo canario. En el Mensajero es ya un referente por su carisma y experiencia, y de hecho su historial como jugador (debutó en Primera en Brasil y ha jugado en seis países diferentes) le hace ser uno de los capitanes de un equipo que tiene como objetivo la permanencia.

«La mitad de mi cuenta de Twitter es de gente de Extremadura», dice el futbolista brasileño, identificado con una tierra a la que no descarta volver porque resalta haberse sentido como en su propia casa por el trato que recibió... y recibe. De hecho, dice que «para el domingo ya me han escrito gente de Trujillo (su primer club en la región) y Miajadas diciéndome que van a ir a Cáceres y me van a llevar jamón, queso y esas cosas. Estoy muy agradecido al trato”, dice con ese desparpajo tan particular en él. En el Trujillo hizo 20 goles en 20 partidos, una cifra que quiere alcanzar esta misma temporada para seguir dando pasos adelante en su carrera.

«El domingo intentaremos darlo todo, como siempre», resume el punta, que no descarta su vuelta a la región «porque en Extremadura hay clubs muy buenos». Está al tanto de toda la actualidad por tantas conexiones con amigos de aquí, pero él, muy profesional siempre, huirá de sentimentalismos el domingo ante el CPC. Como buen ‘10’, su primera misión será hacer que su equipo gane. Si puede ser, con lo que mejor sabe hacer: goleando, aunque sea en territorio amigo.