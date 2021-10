Cuando solamente tenía 14 años, bordeando la más tierna adolescencia, aterrizó en Barcelona soñando ya con triunfar en el fútbol. «Mi madre vino conmigo solo a acompañarme, y se volvió», recuerda el protagonista. Erik Daniel Aguado de León, ‘Erik Aguado’ (Monterrey, México, 25 de febrero de 1999) se quedó solo en términos de entorno, aunque en realidad llegaba becado por la Fundación Marcet, a la que acuden futbolistas promesas de todo el mundo buscando la gloria desde la formación. En su escuela siguió cultivando su amor por el balón y un país, España, que adora.

Ocho años después, Erik es lo que él pretendía: profesional del fútbol. Y lo es en el extremeño Coria, donde se encuentra «muy contento y agradecido» por el trato que está recibiendo en el club y en la localidad cacereña, continuación de un año «no muy bueno» en el Oviedo Vetusta, del que él no tiene nada que reprochar. «El fútbol es así; el entrenador tendría sus razones para no contar mucho conmigo», agrega. También las lesiones hicieron mella negativa.

Este año sí está en plenitud. El pasado domingo hizo dos de los tres goles del equipo de Rai ante Las Palmas Atlético. Para él, lo primero es el colectivo, pero reconoce que necesitaba ya anotar y que espera lograr «entre ocho y diez» tantos esta temporada. De momento, ya suma uno más que en Asturias.

«Vivimos muchos de nosotros por aquí muy cerca. Vamos al gimnasio, salimos… es un buen sitio, tranquilo», comenta el extremo, que convive con otro de los jugadores importantes del equipo, el lateral Patxi Dávila. «Es una joya. Considero ya que es un amigo de los buenos que se hacen en el mundo del fútbol», dice, cómplice el defensa goleador, que destaca que en lo estrictamente deportivo «tiene mucho potencial», agrega.

Inicio en el Extremadura

La historia de Erik en Extremadura viene de hace cuatro años. «Por medio de un representante» llegó al Extremadura juvenil. También ha militado en el Calamonte, en Tercera, además de en el Lucena cordobés. «Al principio mi vida en España fue un poco dura porque soy alguien siempre muy cercano a mi familia. En los primeros meses no me sentí muy bien, pero después he querido siempre seguir por aquí», comenta este joven que tiene el título de Contabilidad y Finanzas, conseguido a distancia en su país. «Pronto empezaré las prácticas», se congratula.

En todo este tiempo ha tenido mejores y peores experiencias, pero él sigue con su particular desafío. «Como otros mexicanos, me gustaría triunfar aquí». A los caos de ilustres figuras como Hugo Sánchez o Rafa Márquez, él añade a Carlos Vela, Chicharito o Lozano, compatriotas que también han firmado una carrera brillante en España. Él trabaja como el que más para intentarlo en un club humilde, con un entrenador «que lo está haciendo muy bien: por eso está el equipo donde está». En efecto: los celestes son ahora cuartos, en contra del más positivo de los pronósticos.

¿Una meta? Lo tiene claro: la salvación en la nueva categoría, «pero a partir de ahí tendremos todas las ganas de conseguir sumar triunfos y subir lo más arriba posible», dice con desparpajo.

«Como futbolista ya le conocía, pero como persona me ha sorprendido, y para bien. Es de 10, un chico muy atento, muy educado. Un crack», dice de Erik el director deportivo del Coria, Jesús Manibardo, entusiasmado con el mexicano. «Como extremo sabía que nos iba a dar mucho, pero también en defensa trabaja bien. Es un jugador que se sacrifica siempre, como ocurrió ante Las Palmas; es cierto que hizo dos goles, pero en defensa robó un montón de balones y eso también hay que tenerlo en cuenta».

Lo manifiesta alguien que, el pasado año, ya dijo en una entrevista publicada en un medio asturiano que del equipo del Oviedo firmaría a Erik Agudo, incluso antes que cualquier jugador de la primera plantilla que llegó a La Isla en aquel duelo histórico de Copa del Rey entre caurienses y ovetenses. Y de hecho así lo ha hecho. Casi se puede hablar en términos de devoción.