Malas noticias para el Barça. Salvo milagro de última hora, Pedri se pierde el Clásico. El centrocampista tinerfeño no llega a tiempo al envite de este domingo contra el Real Madrid, por lo que Ronald Koeman tendrá en la del ex de Las Palmas una baja muy sensible en el centro del campo.

El centrocampista se lesionó en Da Luz frente al Benfica en el cuádriceps de la pierna izquierda, una zona que ya se había dañado en el estreno de Champions contra el Bayern. La recaída de Pedri encendió las alarmas. Si bien tras la primera lesión se trató de que volviera lo antes posible, en esta ocasión va a ser diferente. El cuerpo técnico no quiere correr riesgos con el tinerfeño, pues las consecuencias de una vuelta precipitada podrían ser mucho peores que estas tres semanas en el dique seco.

A falta de cuatro días para el Clásico, Pedri aún no toca balón, por lo que no se dan de ninguna manera los plazos para que pueda entrar en la convocatoria. El jugador sigue entrenándose al margen, aún sin tocar balón. No es descartable que entre jueves y viernes dé un paso adelante en su proceso de recuperación, pero no enfocado al Clásico sino a poder recibir el alta la próxima semana. De hecho, a día de hoy está en el aire su participación en el choque contra el Rayo Vallecano del próximo miércoles, siendo más probable su regreso el día 30 ante el Alavés en el Camp Nou.

Recién renovado con el Barça hasta 2026, el tinerfeño aún no ha podido celebrarlo sobre el césped, ya que dos lesiones consecutivas le están privando de seguir acumulando minutos. Favorito para el Golden Boy y también para el Kopa, Pedri se ha convertido en titular fijo para Koeman y también para Luis Enrique en la selección.

Hay que recordar que Ronald Araujo tampoco llega al Clásico de este domingo. Lesionado en los isquiotibiales, el uruguayo no hace aún trabajo de campo, por lo que en su caso se puede incluso ser más contundente respecto a Pedri a la hora de asegurar que ni un milagro puede hacer que esté disponible para el Clásico.