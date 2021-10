3-España: Misa Rodríguez, Ainhoa Vicente (Leila Ouahabi, min. 57), Ona Batlle, Laia Aleixandri, Ivana Andrés, Irene Guerrero (min. 57, Aitana Bonmatí), Alba Redondo (Amaiur Sarriegui, min. 57), Bárbara Latorre, (min. 70, Mariana Caldentey), Maitane López Millán (min. 75, Alexia Putel, Nerea Eizagirre (min. 70, Jennifer Hermoso), Athenea del Castillo. 0-Marruecos: Errmich Khadija, Redouani Zineb, Boukhami Siha, Elodie Nakkach (min. 71, Badri Najat), Chebbak Ghizlane, Tagnaout Fatima (min. 66, Salmie Rania), Sabah Seghir (min. 81, Sanhaji Ranya), Chhiri Ghizlane, Ait El Haj Hanane, Mssoudy Sanaa, Ayane Rosekka Annieé. Goles: 1-0-Min. 27: Athenea del Castillo. 2-0-Min. 58. Amaiur Sarriegui. 3-0-Min. 67: Athenea del Castillo. Árbitra: Merima Celik (Bosnia). La cuarta árbitra era la extremeña Marta Frías. Tarjeta amarilla a Elodie Nakkach. Incidencias: Encuentro amistoso disputado en el estadio Príncipe Felipe de Cáceres ante la presencia de 2.044 espectadores (cifra oficial) y televisado en directo por Teledeporte.

No sedujo España lo que se esperaba, pero sí hizo patente su superioridad como equipo top mundial que es. El 3-0 ante Marruecos en el Príncipe Felipe cacereño fue fiel reflejo de lo ocurrido, pero dejó cierto halo de decepción. Y es que esperar mucho de una selección top ante otra menor el lógico. No ocurrió, aunque se vieron detalles de primer nivel del particular universo del fútbol femenino, en el que el combinado nacional ocupa un rol preponderante en el mundo.

El partido transcurrió insulso y con imprecisiones hasta que España abrió el marcador, aproximándose a la media hora. En una internada de la vertical Bárbara Latorre, el balón fue enviado por la delantera atlética hacia el área, pifiando en el despeje la cándida defensa marroquí y la madridista Athenea del Castillo, muy agradecida, no perdonó (min. 27, 1-0).

En el tapete del Príncipe Felipe (sin duda lo mejor de la cita), hasta entonces, España apenas había inquietado a las africanas, que se replegaron bien incluso amagaron con algún contragolpe liderado por Tagnaut Fátimka, dotada de una izquierda con recursos para disfrutar de ella desde la grada. Sin duda, una buena futbolista de la que tomar nota en una selección de perfil bajo.

El encuentro se desperezó. También el público, hasta entonces pasivo, aunque expectante de uj perfil de encuentro no saboreado en Cáceres. Se escucharon a continuación algunas palmas tras una serie de asociaciones de La Roja, en cuya alineación inicial no figuraba ni una de las cuatro candidatas al Balón de Oro: Sandra Paños, Irene Paredes, Alexia Putellas y Jennifer Hermoso. Vilda las reservó ante el carácter escasamente trascendente del duelo.

Desequilibrio

El primer acto no concluyó precisamente guiado por el camino del espectáculo. Algún tuya-mía en ataque de las locales y mucho estajanovismo en las marroquíes, entusiastas del esfuerzo, pero cohartadas por su falta de talento y calidad técnica. Tampoco se esperaba otro encuentro dada la sideral distancia jerárquica entre los dos combinados.

En el segundo periodo España seguía gobernando el balón, que no el partido en su totalidad. Hubo un par de buenas acciones individuales de sus jugadoras de ataque, aunque fue Amaiur Sarriegui quien, recién ingresada en el campo y en un más que probable fuera de juego, hizo el 2-0 (min. 58) tras salvar en una contra el fuera de juego la ofensiva española y aprovechar el pase de la muerte desde la banda derecha.

El duelo ya fue de las españolas absolutamente ante unas marroquíes en las que haya su mejor jugadora, Fátima, ya estaba fuera del campo, sustituida, rota por el cansancio. El 3-0, en el 67, fue obra de la bigoleadora Athenea del Castillo, aprovechando un balón suelto en el área, con la impotencia marroquí de indudable aliada.

Los cambios, habituales adulteraadores de estos encuentros, agrandaron las distancias entre unas y otras. Entró Jennifer Hermoso en la recta final antes de que lo hiciera otra de las estrellas rutilantes de la Roja, Alexia Putellas. Aitana Bonmatí, extraordinaria, desarrolló una master class de toques también desde su salida al capo.

En la fase de clasificación para el Mundial de 2023, España suma 17 goles a favor y 0 en contra en dos parridos. El de este jueves en el Príncipe Felipe no engorda esta estadística por el carácter amistoso del duelo, pero sí hace historia numérica en el recinto cacereño, ávido de buenas noticias.