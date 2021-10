Han transcurrido ya siete jornadas de liga en Segunda RFEF y el Cacereño aún no ha repetido once inicial. Entre los 6 minutos de Manu Mosquera y los 630 (todos) de José Martínez están los otros 20 futbolistas y todos han tenido su cuota de protagonismo, en mayor o menor medida. «Todos se siente de alguna manera importantes y van a tener más oportunidades, esto es muy largo», dice Julio Cobos, que aclara que «él no regala nada, se lo han ganado ellos».

Relacionadas Fran se recarga de energía en el Cacereño

Los últimos en debutar, el pasado domingo en Maspalomas, fueron el guardameta Fran y el lateral izquierdo Uche. «Merecían poder jugar y lo hicieron bien», añade el técnico, que para el duelo de esta jornada ante el Mensajero (Príncipe Felipe, 12.00 horas) anuncia nuevas rotaciones. «Es posible que aprovechemos los buenos momentos que están atravesando algunos futbolistas y trataremos de hacer cambios». Eso sí, no dio más pistas. «Es mejor que los futbolistas mantengan la tensión hasta el último momento».

Luis Hernáiz y José Ramón siguen sin estar disponibles para el partido de este domingo

De Uche apunta Cobos que hizo «muy buen partido. Ha estado trabajando muy bien y solo le faltaba ritmo». Sobre Fran asegura que haber jugado es una «recompensa» al trabajo que está haciendo. «¡Está trabajando de una forma increíble! Cuando una siembra... Por eso yo les insisto todas las semanas que lo que tienen que hacer es trabajar, trabajar y trabajar, estar preparados para cuando llegue su momento».

Quienes no estarán disponibles para el duelo ante el Mensajero serán Luis Hernáiz y José Ramón. Los dos están entrenando ya, aunque Cobos reconoce que no será fácil contar con ellos. José Ramon, quizás, podría entrar en la convocatoria, pero el técnico tiene claro que no forzará.