1 - Extremadura: Casto; Saúl, Morcillo, Dani Pérez (Lolo González, m.31), Varela, Toribio (Gato, m.46), Elías, Sergio Gil (Viera, m.80), Pastrana, Kike Márquez, Rubén Mesa (Vargas, m.46). 1 - Tudelano: Zabal, Delgado (Yasin, m.80), Álvaro, Aveldaño, Santiago (Frau, m.73), Rodrigo Sanz (Cabellud, m.67), Pablo Caballero, Aitor (Cedenilla, m.80), Diego Royo, Alaín, Aitor González. Goles: 0-1 Pablo Caballero, m.26; 1-1 Elías, m.77. Árbitro: Palencia Caballero (C. Vasco). Amarilla al local Kike Márquez; y a los visitantes Aveldaña, Pablo Caballero, Alaín. Expulsado con doble amarilla el local Morcillo (m.46) Incidencias: Estadio Francisco de la Hera. Espectadores:2.500.

La honradez de una plantilla que empieza a quedarse sin calificativos salvó in extremis un punto para el Extremadura ante el colista de la tabla, un Tudelano (1-1) que todavía no ha ganado ningún partido y que tiene visos de no hacerlo pronto si propone lo que hizo este viernes en Almendralejo durante toda la segunda parte con un hombre más y metiendo el culo atrás para especular en el marcador. Un planteamiento terrible de su entrenador que terminó costándole caro afortunadamente para los azulgranas.

El partido fue bastante raro. La primera parte fue pésima por parte del Extremadura. Junto a la de Salamanca, la peor en lo que va de temporada. El equipo no disparó a puerta y ni se arrimó a la portería navarra. El Tudelano, en cambio, llegó bastante al área de Casto con bastante actitud y con un jugador que le marca su diferencia como es Pablo Caballero.

Estuvo avisando el Tudelano al Extremadura de que le iba a marcar pronto un gol. Primero lo perdonó Aveldaño, que remató fuera a la salida de un córner completamente solo. Seguidamente lo perdonó Aitor González, aunque más bien lo paró Saúl bajo palos. Sí, Saúl González con la cabeza sacó una pelota de la escuadra a un disparo casi en área pequeña. Ver para creer.

Morcillo dejo al Extremadura con 10 futbolistas tras ser expulsado al filo del descanso del partido

El Extremadura no conectaba arriba con un Rubén Mesa desaparecido y un centro del campo totalmente perdido. En uno de esos ataques largos cocinados por el Tudelano llegó el primer gol. Centro de Alaín por dentro, Dani Pérez despeja y Pablo Caballero, a bote pronto, caza el rechace y lo mete en la escuadra de Casto. Golazo del argentino para adelantar a su equipo.

Perdonó Alaín el segundo gol en un fallo de Casto a la salida de un córner. Y quizá le perdonó el segundo tanto el árbitro al anular un gol a Rodrigo Sanz por falta previa sobre Caballero que pitó con antelación el árbitro, aunque eso sí, le costó la segunda amarilla a Morcillo, que dejaba al Extremadura con diez.

Mejor con diez

Ese topicazo del fútbol de mejor con diez que con once se cumplió a las mil maravillas para el Extremadura en la segunda parte. No hay que restarle mérito a los hombres de Manuel, particularmente a jugadores como Vargas, Lolo González o Elías que se echaron el equipo a sus espaldas, pero realmente el Tudelano tiró el partido por la borda en la segunda parte con un planteamiento rácano y bochornoso.

Desde el primer minuto, el conjunto navarro entregó la pelota al Extremadura y los de Manuel, siempre con más corazón que cabeza, no dejaron de buscar la portería rival.

El hombre de la segunda parte fue Vargas, un joven canterano andaluz al que Manuel le ha dado la alternativa esta temporada y que este viernes se doctoró en el Francisco de la Hera con una segunda parte colosal, tanto en labores ofensivas como defensivas. Fue el que siempre hizo los desmarques peligrosos y generó un ruido atroz en el lateral izquierdo del Tudelano.

La primera gran ocasión del Extremadura se hizo esperar al minuto 61 con un chut de Elías lejano que se marchó fuera por poco. Una de las más claras la cocinó Vargas, que tras un par de regates disparo raso para la parada con dificultades del meta Ignacio Zabal.

El Extremadura barrió al Tudelano en el segundo acto con una lección de profesionalidad

Otra clara para el Extremadura la tuvo Saúl, que tras una brillante pared con Sandaza se encontró un balón suelto dentro del área que cruzó en exceso cuando la afición cantaba el empate.

Salió Fran Sandaza en el último cuarto de hora para intimidar aún más al Tudelano en el juego aéreo. En un balón que Sandaza bajó, Pastrana centró por la izquierda y el rechace quedó a pies de Elías que con un disparo rebotado terminó anotando el ansiado empate para desatar la locura en la grada.

Tuvo tiempo el Extremadura y una ocasión clarísima de Saúl para ganar el partido, pero su remate dentro del área pequeña se marchó alto. El público agradeció el esfuerzo y la honradez de la plantilla. Fue un Extremadura con honor. Como el de siempre. Esperemos que no fuera el último partido en casa.