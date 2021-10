El sudafricano Bryce Easton se ha situado al frente de la clasificación del Mallorca Open de Golf, puntuable para el Circuito Europeo, con 62 golpes, 11 bajo el par, ventaja que puede ampliar este sábado en el campo de Santa Ponsa I después de que la segunda ronda se suspendiera este viernes por falta de luz cuando el nuevo líder afrontaba el hoyo 18. Cuatro golpes por detrás, y jugando quizás su mejor golf de la temporada, el cacereño Jorge Campillo, que espera mantener el ritmo este fin de semana para pelear por la victoria.

No estuvo Campillo tan brillante este viernes (69 golpes, -1) como el jueves (64, -6), aunque le sirve para mantenerse en el cuarteto de segundos clasificados junto a Sebastián García, Álvaro Quirós y el danés Jeff Winther. Todos ellos sí pudieron completar el recorrido.

En una segunda jornada marcada por las ráfagas de viento (menos por la tarde, cuando compitió el extremeño) y que se suspendió cuando anochecía (diez golfistas no pudieron completar el recorrido por falta de luz), Campillo ha realizado un recorrido con tres birdies en los hoyos 3, 7 y 13, aunque dos bogeys en los recorridos 1 y 14 han enturbiado un poco el día del cacereño, que no está viviendo una buena campaña. Ha caído hasta el puesto 254 en el ranking mundial y ocupa la posición 110 en la Race to Dubai. Una buena posición este fin de semana en Mallorca le permitirá ganar posiciones y rearmarse de moral para la parte final de la temporada.