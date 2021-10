En esta liga igualada y donde parece difícil ganar sin sufrir hasta el último minuto, el Cacereño vuelve a su feudo, al calor de su afición, para recibir este domingo (12.00 horas) a un rival ‘extraño’, un Mensajero que ocupa la zona media-baja de la clasificación, aunque está ahí de forma engañosa, ya que cuenta con dos partidos menos. El equipo de La Palma se ha visto obligado a aplazar dos de sus encuentros (ante Montijo y Córdoba, el pasado fin de semana) por la erupción volcánica en la isla canaria.

«Todos los partidos están muy equilibrados, se deciden por pequeños detalles. No hay nadie superior al resto, es una división complicada», dice el de Valdehornillos sobre la Segunda RFEF, aunque añade que el firma seguir como está hasta ahora: «No estoy descontento». El Cacereño, segundo, llega de un empate en un partido muy difícil («sufrimos mucho por varias circunstancias») en Maspalomas ante el San Fernando.

«Va a ser complicado», dice Julio Cobos, repitiendo una frase que pronuncia semana tras semana. Ya se sabe, el clásico «no hay rival pequeño». A la igualdad de esta liga hay que sumar, según el preparador del CPC, la herida aún abierta con la que llega el Mensajero, que hace dos semanas encajó una dura derrota ante el San Roque (4-1). No la pudo cerrar el pasado fin de semana, ya que no pudo jugar contra el Córdoba, un rival que por otro lado siempre deja heridos a los rivales que después se miden al Cacereño.

¿Le faltará ritmo competitivo? No lo cree así Cobos, que sin embargo sí destaca la ‘ventaja’ de haber tenido más tiempo para haber preparado el duelo de este domingo en el Príncipe Felipe.

Gran estado de forma

Luis Hernáiz y José Ramón seguirán siendo baja y con esta serán tres las jornadas ausentes. Ambos entrenan ya, aunque Cobos no arriesgará. No es necesario, cuenta con recambios y una plantilla en un gran estado de forma. Aprovecharlo de la mejor manera posible es la función del preparador, que anuncia nuevas rotaciones. Hace una semana se estrenó Fran en la portería, aunque lo más probable es que Bernabé vuelva a ser el encargado de defender la portería verde. Y en defensa también debutó Uche, aunque lo más probable es que no juegue hoy de inicio.

«Trataremos de hacer cambio viendo que los jugadores están en un buen momento y las debilidades o dónde creemos que le podemos hacer daño al rival», decía Cobos el viernes.

El Mensajero llegará sin Edu Salles, un jugador con pasado extremeño tras pasar por Trujillo y Miajadas y que ha sido autor este curso de dos de los ocho goles de su equipo.