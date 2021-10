Tres partidos seguidos sin perder y en claro crecimiento. Así llega el Deportivo Don Benito a su encuentro de este domingo frente a Las Palmas Atlético en territorio canario y en la que es su primera parada en las islas esta temporada. Los rojiblancos, que empataron a dos el pasado fin de semana ante el Mérida en casa, afrontan esta salida con el objetivo de sumar su segundo triunfo fuera de casa tras el logrado dos semanas atrás en Villanueva.

Una visita al filial amarillo que llega «en el mejor momento a nivel de resultados desde el inicio de la temporada», destacó Juan Carlos Gómez en la previa del encuentro. El técnico cordobés recalcó el buen trabajo que viene realizando su plantilla y que las sensaciones «son muy buenas». Si bien, el preparador del cuadro dombenitense no podrá sentarse en el banquillo este fin de semana, ya que ha sido sancionado con un partido tras ser expulsado por roja directa ante el Mérida. No obstante, a Gómez no le preocupa su ausencia junto al terreno de juego y que en su cuerpo técnico «hay gente capacitada» para tomar las riendas con él en la grada. «Las decisiones que tomamos son consensuadas», añadió.

Sobre Las Palmas Atlético, el técnico del Deportivo Don Benito cree que será un partido difícil, ya que para él los filiales suelen ser «equipos complicados». El conjunto canario llega al partido en la undécima posición clasificatoria con nueve puntos en su haber, dos más que el Don Benito, que ocupa puesto de promoción de descenso con siete. No obstante, el filial amarillo acumula dos derrotas en sus tres últimos encuentros, el último ante el Coria por 3-1.

Racha completamente diferente es la que arrastra el conjunto calabazón, que no pierde desde hace cuatro jornadas, cuando lo hiciera ante el Córdoba por 3-2 en el Nuevo Arcángel. Sobre esta dinámica positiva de resultados, Gómez remarcó en la previa del encuentro que su equipo no ha tenido un «inicio fácil en cuanto al calendario». Además, en el apartado de bajas Gómez no podrá contar con los lesionados Álex Jiménez y Carlos Garrido y el sancionado Lolo Pavón.