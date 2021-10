Instalado en la cúspide de la clasificación, en la segunda posición tras el todopoderoso Córdoba, el Coria tiene este domingo a partir de las 12.00 horas en La Isla una nueva oportunidad para reivindicarse como el equipo revelación del grupo IV de segunda RFEF. No lo tendrá fácil porque hasta el recinto cauriense viajará un club en racha, como es el Ceuta, que suma en este mes dos victorias y un empate. Y es además, según Raimundo Rosa, Rai, uno de los equipos que mejor fútbol practica.

Rai ha querido frenar la euforia que se vive en la ciudad episcopal, donde ni los más optimistas hubieran pensado en tener 17 puntos en estas ocho primeras jornadas disputadas. El discurso del técnico celeste, como viene siendo habitual, es de tranquilidad y de ir compitiendo partido a partido sin darle mayor importancia a la clasificación. «Hay que ser humildes y trabajar para conseguir cosas. En el fútbol, cuando alzas la cabeza, te la agachan, la hostia es más grande. Hay que tener los pies en el suelo y seguir trabajando con humildad», cuenta el preparador, que tiene claro que su equipo sigue con el adjetivo de ‘cenicienta’ del grupo aunque ahora tenga, y por derecho propio, el de revelación.

Para el encuentro ante el conjunto ceutí, Rai no podrá contar con Pedro Toro, que sigue arrastrando la lesión por la cual no ha debutado esta temporada todavía, ni con Juanjo Chavalés, que cumplirá su tercer partido de sanción, quedándole únicamente otro encuentro para poder entrar en los planes del entrenador celeste. Por su parte Carlos García, con el alta médica en su poder, ya ha trabajado con el equipo esta semana, aunque su presencia, reconoce el técnico, es muy prematura aún. A todos podrá tenerlos en no demasiado tiempo, ya que cree que Pedro Toro «en diez o doce días podría estar con el grupo».

Un buen rival

El Ceuta es octavo con doce puntos, cinco menos que el Coria, pero Rai lo sitúa entre los favoritos para estar arriba al final del curso. «Junto al Xerez Deportivo, es de los que mejor fútbol realiza». Por eso espera un partido complicado («para nosotros todos los son») donde la meteorología jugará un papel importante. El pronóstico a la hora del partido es de lluvia, algo que podría impedir a ambos conjuntos desplegar todo su juego. «Si no llueve, podrá vese un partido muy bonito. Si no es así, habrá que adaptarse».

«Ellos, con balón lo hacen bastante bien y nosotros tendremos que estar muy atentos», añade Rai. «Nosotros tenemos que ser muy valientes, muy ambiciosos, y que los jugadores demuestren todo el fútbol que tienen dentro».

Por su parte Chus Trujillo, entrenador del Ceuta, llega hasta tierras extremeñas con la moral por las nubes después de ganar por dos goles a cero al Cádiz B. El equipo caballa tiene entre sus filas a dos conocidos de la afición del Villanovense como son el portero Leandro Montagud y el atacante Raíllo. Los jugadores a tener en cuenta del equipo ceutí son el propio Raíllo junto a su acompañante en ataque Reina.