«Antes de venir, procuré informarme en verano sobre el club. Me dijeron que era cercano y familiar y por ello me decidí a aceptar la oferta, y la verdad es que está siendo así, no tengo queja». José Manuel Fernández Armenta, futbolísticamente Armenta (31 de enero del 2000, Sevilla), es una de las referencias del Diocesano, líder indiscutible de la Tercera extremeña.

El central andaluz ejerce su jerarquía con solvencia en un puesto ya sin Ginés ni Kerkich, indispensables en esa demarcación la pasada temporada y claves del éxito también en el precedente. Sus 21 años no se contraponen a la certeza de que el futbolista parece un veterano también fuera, a tenor de sus análisis. «El hecho de salir de casa muy joven, en Cádiz siendo juvenil, puede que haya influido», dice sobre su madurez personal este también feliz estudiante de Educación Primaria bilingüe en la Universidad de Extremadura.

«Me dijo mi representante, Roberto, que estaba esa opción del Diocesano. Después me llamó Fito (el entrenador colegial, Adolfo Senso) que me habló del proyecto y mandó algunos vídeos para que viera cómo quería que jugáramos y me dijo que hablara con Dani Salles, que había estado aquí y que también es sevillano, para preguntarle. Yo no conocía el fútbol extremeño, y tenía que saber cómo es». Armenta dice que está convencido de haber acertado de pleno y prueba de ello, recalca, es el ambiente que se vive en el vestuario rojillo.

«Somos como una familia, todos muy cercanos, y eso se nota en el campo», manifiesta a la hora de valorar la extraordinaria temporada que está protagonizando su equipo. Armenta, de familia de deportistas, asegura que la convivencia en el plantel no puede ser mejor y que él es uno más en ese saludable contexto. Su última experiencia, en el Castilleja, que descendió a la Primera Andaluza la pasada campaña, le sirvió para nutrirse de lo que le enseñaban jugadores veteranos porque él insiste en querer aprender siempre de la gente que puede hacerlo por rango y actitud.

Este reconocido a sí mismo «sevillista de cuna» sueña con ser profesional del fútbol durante los próximos años «hasta que se pueda» y que hará todo lo posible trabajando por ello. «Sería una ilusión grandísima», dice distendidamente cuando se le plantea sobre qué le ocurriría si jugar algún diá en el club de su corazón. Estuvo en la cantera del Cádiz un año, pero no tuvo muchas posibilidades de progresar «porque era juvenil de primer año», comenta.

El futbolista andaluz, que reside en un piso del club con sus compañeros Adri, Dani Rueda y Rubén Palmero, agrega que la gran marcha colegial es fruto de de estar «trabajando muy bien» cada día. Aun así, nunca hubiera esperado estar tan arriba y, especialmente, con una ventaja tan grande.