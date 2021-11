Tiene ya muchos tiros pegados en esto del fútbol y ha vivido situaciones similares, pero Rubén Solano Sánchez, ‘Solano’ (Alicante, 19 de enero de 1993), reconoce que se ha quitado un peso de encima. Bueno, exactamente dos pesos, los goles que marcó el pasado domingo y que permitieron al Cacereño empatar con el Antequera (2-2), sumar un punto más y prolongar otra semana la imbatibilidad del equipo verde.

«Los delanteros vivimos de los goles y ayudar de esta forma tan directa al equipo supone un alivio para mí», dice Solano, que ha puesto fin a la sequía goleadora de los ‘9’ del Cacereño, una cuestión que empezaba a inquietar, aunque no a Julio Cobos, que en todo momento ha defendido el «gran trabajo» que están haciendo sus delanteros.

«Es cuestión de suerte», añade el ‘killer’ alicantino, que se deshace en elogios para la labor que también está haciendo su compañero de ataque, Carlos Fernández, que sigue sin marcar, pero al que «han anulado dos goles legales». Fueron contra el Coria y ante el San Fernando. «A él también le van a entrar pronto».

Los goles de Solano, que antes de marcar el segundo al Antequera falló un penalti («son cosas que pasan, hay que trabajar para no fallar el próximo», cuenta con buen humor), no han mejorado su sonrisa. Más que nada porque no es necesario. «Yo siempre soy un tío muy cachondo, muy cercano, creo que eso ayuda. Hay que tener buen ambiente, pasárselo bien». Es su receta para conseguir resultados y la que aplica en cada entrenamiento. Por eso todos sus compañeros se alegraron mucho con sus goles, más allá de lo habitual. «Pero el más contento era yo por poder ayudarlos a ellos».

Siempre por el levante español

Solano, que hasta llegar al Cacereño ha desarrollado toda su carrera en el levante español, cuenta que empezó a disfrutar realmente del fútbol algo tarde, cuando ya tenía 23 años. Fue en el Olimpic de Xátiva, donde, dice, se encontró una auténtica familia. «Ahí todo salió redondo». Antes había estado en la cantera del Elche, donde se formó, en el Jumilla y Novelda, pero fue en el Olimpic donde explotó con 15 tantos. Después jugó en Eldense y Orihuela, las dos últimas campañas en Segunda B.

Llegó a Cáceres el pasado verano, aunque tres años atrás ya estuvo a punto de recalar en el Cacereño. Fue en un mercado invernal, pero su equipo de entonces no le dejó salir. «Tenía ganas de salir de casa, porque aunque se está muy cómodo, el proyecto que me ofrecieron me gustó», indica Solano, que se informó sobre el CPC y «todos me han hablado muy bien del club, de cómo está en la actualidad».

Ahora reconoce que el equipo le está sorprendiendo gratamente, ya que está siendo incluso más competitivo que en pretemporada. «A pesar de que el entrenador ha variado mucho, juguemos como juguemos, y a lo que juguemos, todos lo están haciendo bien, la gente está muy enchufada, no se lo estamos poniendo fácil».

Sin embargo evita pronunciarse al ser cuestionado por las metas por las que puede pelear el club verde. Cree que es pronto, que para poder decirlo hay que enfrentarse antes a todos los equipos del grupo. Pero está muy seguro de algo: «Creo que menos contra el Córdoba, que está en otro liga, este equipo le puede competir de tú a tú a todos». Eso podrá comprobarlo antes, en poco más de semana y media. Aunque antes toca medirse al San Roque de Lepe este domingo (Príncipe Felipe, 12.00 horas), donde Solano buscará su primer gol en casa.