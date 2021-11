No hay dudas en el Cacereño. Al menos en sus más altas instancias. La satisfacción con Julio Cobos es total. Más incluso, ya que Juan Miguel Olmeda, vicepresidente y secretario del consejo de administración del club, asegura «estar al doscientos por cien» con el técnico.

No se entendieron en el palco, hace once días, los pitos al preparador tras el empate ante el Mensajero. La afición le recriminaba a Cobos haber echado el equipo atrás, lo que hizo que el conjunto canario acabara igualando. Olmeda, desde el máximo respeto a los aficionados («el público es soberano y siempre puede opinar lo que quiera»), tiene una visión muy diferente. «El equipo acabó con dos delanteros y tuvo muchas ocasiones. La verdad es que no lo entendí, me quedé un poco sorprendido», asegura durante la presentación de un nuevo patrocinador del Cacereño, La Parrilla de Ana, un establecimiento de hostelería del Nuevo Cáceres (calle Jerusalén, 1) que a partir de ahora lucirán las camisetas de entrenamiento del primer equipo.

«No creo que Cobos juegue a conservar el resultado», añade el directivo verde, yo lo veo muy diferente. Porque si ante el Mensajero se echó para atrás, el domingo contra el Antequera se echó para delante. No entiendo las críticas», insiste.

Olmeda recuerda que el Cacereño es un equipo «recién ascendido» cuyo objetivo es la permanencia y que ha estado segundo durante muchas jornadas y ahora es tercero, a un solo punto de esa segunda plaza, en poder del Coria. «Firmaba acabar la temporada en esta tercera posición, incluso en la cuarta».

Olmeda se congratuló de poder contar con el patrocinio de La Parrilla de Ana. «Es muy bonito cuando las empresas deciden apoyar al equipo de su ciudad». Además de lucir en la camiseta de entrenamientos, los abonados del Cacereño podrán beneficiarse de un diez por ciento de descuento (enseñando el carnet de socios) en este establecimiento del Nuevo Cáceres.