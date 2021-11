Rara vez las iniciativas promocionales para un partido concreto se presentan cuando faltan 16 días para que se dispute, y por medio haya otras tres jornadas de la misma competición, pero el Cáceres Patrimonio de la Humanidad quiere convertir su cita ante el Movistar Estudiantes en una auténtica fiesta con la colaboración de la Federación Extremeña del Baloncesto. Así es que este miércoles se lanzó al ruedo con una propuesta audaz: invitar a toda la familia del basket regional a la cita con un 50% de descuento en el precio de las entradas.

No será el último movimiento que se impulse de aquí al día 19 para que el Multiusos presente un entradón. El club, con la única limitación de un 80% de aforo para los 6.000 asientos del recinto, no se pone una cifra como meta, pero rezuma ilusión por los cuatro costados para que sea una noche mágica, por encima del resultado.

«Es el partido más importante de la reciente historia del Cáceres». Lo dijo el último en llegar a la entidad, Eduardo Pascual. El director general deportivo fue la voz que explicó que «va a ser un encuentro único que va a demostrar cómo nos sentimos: representantes del baloncesto extremeño».

Pascual, que trabajó en el pasado para el propio Estudiantes como director deportivo en la Liga Endesa, lo calificó como «un club grande y con identidad».

También puso de relieve la creencia del Cáceres «en el baloncesto de formación» y que por eso «abrimos las puertas a todos los clubs de Extremadura. Para nosotros es un paso importante que nos acompañen en ese día».

LA ARENGA DE FARIÑAS / En el acto también estuvieron presentes el presidente de honor del Cáceres, Pedro Núñez, y el máximo responsable de la Federación Extremeña, Martín Fariñas, que recogió el guante con gusto y se hizo el dueño de la escena. Por momentos su discurso recordó a los que realizaba cuando, en la temporada 91-92, era el entrenador del Cáceres CB que logró el ascenso a la ACB.

«Es un partido importante por la visita del Estudiantes y por cómo va nuestro equipo. Siempre es una ilusión intentar ganar a un rival grande y será más fácil intentar la proeza con mucho público en las gradas», comentó.

Su FexB colaborará cambiando los horarios que sean precisos en las competiciones que organiza para que no haya problemas para viajar. En ese sentido, se está intentando cambiar que la hora del partido pase de las 21.30, que es la que en principio está fijada, a las 20.00, con el objetivo de que el regreso quienes se desplacen no sea excesivamente tardío.

Espoleado por Núñez, con quien le une buena relación, Fariñas siguió a lo suyo: «tenemos que intentar que la gente se vuelva a ilusionar, que no vaya solamente contra el Estudiantes, sino también todas las jornadas, y eso hará que los que apoyan todos los años, como estos directivos, lo puedan seguir haciendo. Cáceres va a acoger a todos los que vengan de fuera el día 19, pero esta es una llamada a la ciudad también».

No perdió tampoco la ocasión de pedir a la Junta, responsable de la instalación, que haga un poco más acogedor el pabellón cacereño («ojalá nos arregle la calefacción»). Y elogió al equipo de Roberto Blanco, que ha empezado a un alto nivel de resultados (cuatro victorias y una derrota). «La liga ha cambiado y en el baloncesto, hoy en día, quien no tire de lejos no puede llegar a nada. Hay una plantilla con gente no muy grande, pero sí muy caliente, con buena mano. La idea del entrenador de presionar mucho es apropiada. Es un equipo con jugadores polivalentes, divertido de ver. Y cuando está en un atolladero, siempre sale alguien para salvarlo. Es algo digno de ver y de apoyar. Ellos ya tienen la ilusión y ahora lo importante es que la tengan también los aficionados».

Por el medio están las visitas a Oviedo --este sábado-- y Melilla y otro partido en casa ante el Força Lleida, pero el pulso ante el Movistar Estudiantes empieza a coger temperatura. Desde la temporada 2002-03, cuando el extinto Cáceres descendió, no juega el equipo madrileño en la ciudad.