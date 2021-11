El entrenador del Villarreal, Unai Emery, dejó la puerta abierta a fichar por el Newcastle tras la victoria de su equipo este martes frente al Young Boys (2-0), en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions, al asegurar que se mantiene a la "expectativa" y asegurando que existe ese interés, todavía no concretado en oferta, que no ha rechazado.

"Lo único cierto es que he procurado alejarme de todo el ruido. Me han transmitido un interés, pero yo he estado todo el día pensando en el partido. No tengo más noticias, no hay ninguna oferta y si se produce tendría que ser vía club y vía personal. "Estoy muy centrado en el Villarreal y muy contento, no hay nada para decir que me voy", indicó el técnico vasco en declaraciones a Movistar.

Sin embargo, preguntado por una hipotética oferta en los próximos días, Emery no fue claro. "Ante esa hipótesis no tengo más que decir que lo único que haría sería hablarlo con Fernando Roig, con la plantilla y con el club. Pero no puedo decir nada más porque es un interés. Si tomase una decisión podría ir en cualquier dirección si se cumplan ciertos requisitos", añadió. "Estoy a la expectativa de lo que pueda pasar y desde ese interés, desde luego, yo no he dicho que no. Cuento con el club para valorar esa opción si es que la hubiese y lo compartiría con ellos por el respeto que les tengo y porque estoy muy agradecido al Villarreal", manifestó Emery.

"No puedo decir nada más, ni analizar cómo está el Newcastle, mi dedicación es donde estoy y es el Villarreal. Hemos hablado (con la directiva) con naturalidad del ruido que se ha producido. El primero que se siente incómodo soy yo y he procurado aislarme para centrarme en el partido. Me han transmitido ese interés pero no ha habido más pasos. Lo único que tengo que hacer es seguir pensando en el Villarreal", zanjó.

En relación al triunfo ante el Young Boys, el de Hondarribia se mostró "muy satisfecho" por el partido de sus jugadores. "Este partido nos daba una estabilidad que necesitábamos asentarla. Tengo satisfacción y también creo que nos va a servir para fortalecer un poquito la confianza, las dudas se van y ahora vamos consolidando por esta victoria", analizó Emery.

"Es verdad que este partido no nos da puntos para LaLiga, pero sí fuerzas. Tenemos que hacernos fuertes en nuestro estadio ya desde el domingo contra el Getafe. Nos podemos reafirmar y como hemos visto hoy tenemos opciones de estar entre los primeros de la Champions. Eso nos tiene que reforzar también para LaLiga", dijo.

Sobre su rival tuvo palabras de elogio. "Les respetamos allí y aquí, habían ganado al United y empatado en Bérgamo. El respeto iba por delante, es un buen equipo, bien trabajado y les hemos desactivado como queríamos en varias fases: en los centros por banda, en las transiciones y a la espalda. Ha sido un partido duro, serio, no tan brillante al juego y al control, pero serio. El 2-0 demuestra la solidez y la seriedad más que la brillantes", finalizó.