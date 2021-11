Como futbolista destacó por su capacidad para leer los partidos a base de calidad y toque. Como entrenador, Raimundo Rosa Nieto, ‘Rai’ (Cáceres, 22 de febrero de 1980), quiere llegar más allá con un Coria que está haciendo historia, al que de momento solamente supera el Córdoba en Segunda RFEF. Reivindicativo de lo extremeño no por lo sentimental, sino por el convencimiento vital y profesional, seguro de sí mismo, soñador a base de «pasitos hacia adelante» en el banquillo, Rai respondió sin ambages a cada pregunta en esta entrevista en la sede de El Periódico Extremadura.

Un año en el Diocesano y tres en el Coria y ya es uno de los entrenadores extremeños más importantes de la región. ¿Se lo esperaba?

No, sinceramente. Estos tres años en Coria han sido muy bonitos. He disfrutado mucho y además hemos conseguido los mayores éxitos de la historia del club, con dos participaciones en playoff y una participación en la Copa del Rey y un ascenso. Y si encima este año hemos empezado bastante bien en esta nueva categoría, es normal que el pueblo esté bastante ilusionado.

Hablando de esperar o no, es segundo en una nueva categoría contra todo pronóstico. ¿Soñaba esto con el Coria?

-No. Sabía previamente, y así se lo he intentado inculcar a los jugadores desde el primer día, que íbamos a competir contra cualquier equipo. Que quien nos quisiera ganar iba a sufrir. Y así ha sido. Nos están acompañando los resultados y ese factor suerte en algunos momentos, que es también importante en el fútbol.

¿Estaba convencido de que el perfil de su plantilla era el correcto para hacer un buen año?

Nosotros creíamos que sí, dentro de las limitaciones. Yo siempre he querido apostar por jugadores de la región porque creo que hay que hacerlo porque están muy capacitados. Desde aquí hago una reivindicación a favor de ellos, y no solo a nivel de jugadores, sino también de entrenadores. A día de hoy muchos de ellos no habían ni debutado en Segunda B: Sergio Gómez, Platero, Pedro Melli, Mahíllo, Diego… son 14. Sabíamos interiormente que podían competir, que tenían esas cualidades y ahí están esos resultados.

Se dice mucho eso de que hay jugadores de Segunda RFEF, de Tercera… ¿cree en eso o simplemente que hay falta de oportunidades o que no está en el equipo correcto?

El jugador que tiene cualidades hay que darle oportunidades. No tengo nada en contra de los futbolistas de fuera, pero los de aquí no tienen nada que envidiarles en cuanto a calidad, ilusión y ganas de proyectarse. Nosotros hemos apostado por eso y nos está yendo bien. Esperemos que todo siga así. Creo que si seguimos haciendo buenos resultados esta temporada en lo sucesivo, estos jugadores se van a revalorizar.

Poniendo casos concretos como los de Sergio Gómez o Fernando Pino su teoría no va muy desencaminada. ¿Cree que estos dos futbolistas, por ejemplo, podrían haber jugado en Segunda B estos años atrás?

Sin duda. Pino es un futbolista que a pesar de su envergadura (en el juego aéreo no lo vamos a descubrir), en el juego combinativo es muy inteligente. Como persona ya ni hablo. Sergio Gómez es talento y podría hablar de muchos más que tengo en la plantilla.

¿Hicieron esta plantilla así por puro convencimiento o por cuestiones económicas?

Tenemos ese condicionante, sí, pero lo hemos hecho convencidos de ello. Y como ejemplo, creo recordar que ascendimos y el día siguiente ya llamé a Sergio Gómez. Lo tenía muy claro. Hay que creer. Aparte de jugadores de la región, quería jugadores con hambre, con ilusión, con mayoría de jóvenes. Futbolistas que quisieran reinvidicarse en esto del fútbol y progresar, y creo que a día de hoy hemos acertado. De aquí en adelante no sabemos qué pasará.

¿Cómo se convence a los jugadores para que estén en el Coria?

A los antiguos no ha hecho falta mucho. Llevan años luchando por ascender y esta categoría es un premio para ellos. A los nuevos, sin entrar en lo económico, solamente les he hablado del plano deportivo. Les he dicho que van a tener partidos y mi confianza, que el Coria le va a servir de escaparate. También que si estamos bien y el equipo compite como creemos que puede competir, les he dicho: ‘para ti va a ser un buen escaparate y te vas a poder reivindicar’.

¿Dónde estará el Coria al final de la liga?

A día de hoy, suena bastante a tópico, pero solamente pensamos en el partido del Vélez del domingo. El vestuario que tengo es muy sano, los jugadores se llevan todos de maravilla y tienen los pies en el suelo. Saben que es una categoría muy complicada, y la prueba la tuvimos el pasado domingo ante el Ceuta, que si no hicimos el mejor partido de la temporada poco le faltó y que nos empataron en un minuto y medio. Es una categoría que te penaliza mucho: es muy difícil ganar y muy fácil perder. Sabemos que nuestro objetivo primordial es la salvación y eso es lo primero que queremos conseguir. Después pensaremos en otras cosas.

¿Y qué pronostica de los otros cinco extremeños?

Son muy buenos equipos. Lo estamos haciendo muy bien. Creo que Cacereño, Mérida y Villanovense están un puntito por encima por entidad, por ciudad y por experiencia, por todo. Van a estar ahí arriba. Luego Don Benito, Montijo y nosotros, si seguimos en esta línea, no tendremos problemas para salvar la categoría.

¿Era lo que esperaba en cuanto al nivel de la categoría?

Yo noto diferencia en cuanto a la Tercera, y bastante. Jugadores con más calidad y con un ritmo de juego más alto. Es difícil ganar partidos y fácil perderlos, como he dicho antes. ¿Qué falta? A lo mejor esos equipos importantes (Extremadura, Badajoz) y esos que han subido a Primera RFEF, que al final son tres-cuatro.

¿Cree que el entrenador extremeño está bien reconocido?

Parece que vamos asomando un poco la cabeza, sobre todo en esta categoría. Excepto Villanovense y Don Benito, somos todos extremeños. Estamos muy capacitados, no solamente en Segunda RFEF, sino en Tercera. Hay quienes tienen mucho nivel, y solamente necesitamos una oportunidad para intentar demostrarlo. Es un poco como lo de los jugadores. Yo para eso tengo las ideas muy claras.

¿Dónde está su futuro? ¿Sueña con ser entrenador de Primera, por ejemplo?

Quienes entrenamos siempre soñamos, pero sabemos que es muy complicado triunfar en esto. Mi futuro está en el Coria en esta temporada. Luego ya Dios dirá. Es verdad que yo quiero progresar en esto del fútbol, dando pasitos como creo que estoy haciendo hasta ahora. Siempre pasitos cortos, pero hacia adelante.

Antes del partido del ascenso ante el Diocesano, se habló de que había recibido ofertas, pero que siempre había dicho que se estaba centrando en el Coria en ese momento.

El club me había ofrecido renovar antes de que empezara el playoff de ascenso, pero le dije que yo estaba centrado en el objetivo. No quería despistarme ni que se despistaran los jugadores. Sabíamos que era muy difícil porque nuestro equipo no era ni el Cacereño, ni Montijo ni Moralo, que por plantilla era también de las mejores. Al final nos salió bien. Siempre hay rumores, pero una vez que ascendí tenía muy claro que quería seguir en Coria. Creo que el trabajo que llevábamos bastante trabajado realizado y sabíamos que podíamos hacer algo bonito este año. Era un reto personal, de probarte a ti mismo y ver qué podía dar en esta categoría.

Por hablar de un club en el que usted hizo historia como jugador, ¿qué opina sobre las críticas que está recibiendo Julio Cobos en el Cacereño?

No soy el más indicado para hablar de ello porque al final es un compañero de profesión. Creo que los entrenadores y los jugadores tenemos que estar por encima de las críticas, sean para bien o para mal. Forman parte del fútbol. Julio está haciendo un muy buen trabajo en el Cacereño, y de ahí que no hayan perdido ni un partido y creo que van a perder muy pocos. Sí es verdad que en Cáceres, sino en todos sitios, nos pensamos que tenemos un Barcelona o un Madrid, y tenemos que ser conscientes de dónde estamos. Hay que estar por encima de eso.

¿Tan por encima de los demás está el Córdoba?

El Córdoba, por plantilla, más que por juego, es muy superior al resto. Gana por la pegada que tiene. No necesita hacer mucho para marcar. Ahí está la diferencia, eso solamente lo tiene el Córdoba. De ahí para atrás, hay equipos con un poquito más de nivel, como el Mérida, el Cacereño, el Ceuta, el Xerez… pero ellos están por encima de todos.

¿Algún mensaje que quiera apuntar desde aquí?

Pues algo que va para todos nuestros aficionados: que nos sigan apoyando a todos los clubs extremeños, que creemos que lo necesitamos, y que si todo va bien van a disfrutar. En el fútbol extremeño necesitamos tirar para arriba de una vez.