No es muy habitual (más bien es casi inédito) ver alzar la voz a Julio Cobos y que el técnico utilice como escudo la ironía. Este viernes lo hizo. “No estoy avisando. Se produce lo de siempre, y lo de siempre es que sumamos”. El tono del entrenador del Cacereño sube de decibelios en cuestión de segundos cuando se le plantea si sus alabanzas al rival del próximo domingo, el San Roque, se producen a modo de justificación ante un hipotético tropiezo.

“Estamos sumando todas las semanas. Vas tercero y es la primera vez en mi vida… como he visto ya tanto en el fútbol. He visto echar a un entrenador, el del Almería, que iba primero. En el fútbol te puedes esperar cualquier cosa. Si ser tercero en esta categoría es no estar contentos…”, comentó Cobos, sin llegar a terminar las frases, muy reivindicativo. “Yo entiendo a los aficionados porque lo que quieren es ganar partidos”, agregó, para usar después la ironía: “me voy muy fastidiado porque el campo no ha mejorado, porque no hay una persona que esté preocupada porque las cosas no estén saliendo bien, y ser tercero es complicado…”.

Con la voz más potente, agregó: “con este sistema de puntuación vas tercero, no con otro. A mí me gustaría ganar siempre los tres puntos. Este es un equipo que, desde el principio de temporada me lo habéis preguntado, está hecho para salvar la categoría. A partir de ahí estamos terceros. Y está haciendo muy bien las cosas. Es un equipo muy reconocible, competitivo, supercompetitivo, muy competitivo... ¿Que queremos ganar tres puntos en cada partido? Yo todos los partidos los preparo para ganar de tres en tres, pero hay que tener en cuenta que el contrario también quiere ganar. Es una putada que el equipo contrario te quiera ganar, pero claro, es que también juega, también hace las cosas bien”.

Recordó Cobos en su encendida intervención "que nosotros venimos de 5 o 6 años en Tercera, con todos los respetos, visitando a equipos de nuestra comunidad. Ahora salimos fuera, en una edición más difícil, en una división con pies de plomo. Aquí hay mucha igualdad y lo vemos semana tras semana. El domingo el Don Benito parecía que tenía el partido superganado, y en la última jugada del partido te empata el Panaderías Pulido. Y al Coria le empata el Ceuta después de tener el partido solucionado aparentemente. Pero es que el Ceuta es un buen equipo, se ha gastado mucho dinero. Es complicado, una división muy difícil. ¿Qué todo es mejorable? Por supuesto. ¿Qué entiendo que parte de la afición se haya enfadado porque se haya empatado un partido que teníamos ganado? Pues claro que lo entiendo. Es lógico”.

Ya con un tono más suave, Julio Cobos defendió el papel de los extremeños en esta categoría. “El Cacereño está haciendo un buen trabajo, el Coria también, el Montijo igualmente, el Mérida, con sus dificultades, también; el Don Benito poco a poco ha cogido el ritmo; el Villanovense igual. Casi todos estamos ahí, en un pañuelo. Que el Coria vaya segundo no es ninguna locura si lo has visto. Si todos hacemos una apuesta, no lo hubiéramos dicho, pero viendo lo bien que están trabajando, los jugadores que tiene, que se ha reforzado muy bien, a nadie le extraña que estén ahí. ¿Qué va a estar al final? No lo sé. Ojalá estemos todos. Cuantos más extremeños mejor. Yo soy extremeño y quiero que seamos los máximos posibles: Diocesano, Moralo, etcétera, eso será. Hasta el momento lo estamos haciendo bien”. Cobos, en su estadio menos natural.