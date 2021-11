A falta del último entrenamiento sabatino, «si no hay ninguna molestia, José Gaspar podría estar disponible, aunque para completar algunos minutos, no para el partido entero», según ha explicado el entrenador emeritense, Juan García, quien a la vez se alegra de que lo de Lolo Plá al final solo haya sido una contractura, porque «una rotura hubiera supuesto perderle más de un mes», mientras que la dolencia diagnosticada al delantero, si no hay complicaciones a lo largo de los próximos días, supone que el goleador pueda volver a estar disponible la semana que viene en Antequera (domingo, 17.00 horas).

Las dos victorias consecutivas en liga (6-1 al Tamaraceite y 0-1 en el campo del San Fernando) han supuesto, además de en la clasificación, ya que es cuarto, por detrás del Cacereño actualmente, que el equipo emeritense crezca «muchísimo en confianza. Siempre es mucho mejor crecer desde las victorias», dice el entrenador. Sin embargo, el preparador recuerda y recalca que «seguimos estando muy mermados. No podemos competir al cien por cien, ni siquiera en los entrenamientos. Tenemos que ser muy conservadores para evitar golpes y contusiones para preservarlos y tenerlos el domingo disponibles».

Aunque poco a poco se va vaciando la enfermería, además de la incorporación de Felipe Alfonso, García reconoce que también hay futbolistas con «cargas de minutos que también se pueden resentir».

Además de los lesionados, hay tres apercibidos: David Rocha, Nacho González y Guille Perero. Pero eso «no lo podemos gestionar ahora mismo, porque no podemos hacer rotaciones, así que tenemos que contar con ese riesgo».

En el plano social, el encuentro del domingo tendrá una significación especial para los más aficionados más veteranos del Romano, ya que será el último partido en los asientos actuales tanto en tribuna como en preferencia ya que el lunes comienza la sustitución de los mismos.

Además, el club emeritense, sabedor y teniendo la convicción de que el horario matinal es el que menos gusta a su afición, ha puesto en marcha una nueva promoción en la que los aficionados menores de 14 años acceden de forma gratuita. Con ello se espera que crezca la afición romana, para qu e el equipo se pueda sentir más respaldado en cada partido en el Romano José Fouto.