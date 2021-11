Eufórico y con los borceguíes en el suelo pero con miras en las alturas. Así acudirá el Montijo a un campo, el Arcángel (20.00 horas), donde medirán sus piernas a un equipo, el Córdoba, que infunde el respeto y que mira a todos sus rivales desde lo más alto del trono liguero. El cuadro montijano busca dar la sorpresa en un duelo donde los tres puntos estarán peleados.

El cuadro rojinegro logró la semana pasada su tercer triunfo consecutivo tras doblegar por 2-0 al Xerez Deportivo con goles de su rifle Dani Segovia y Calin. Un triunfo que sitúa en zona de liga de ascenso a los de Marrero junto al Mérida y que le hace ser con cinco tantos encajados la muralla defensiva insigne del grupo y tercera menos goleada de la categoría. Una zaga que tratará de no resquebrajarse y poner a precio de caviar los puntos en territorio andaluz para los locales. Durante los entrenamientos de la semana, el técnico trabajó como de costumbre la parcela defensiva y algunos ejercicios específicos de salida de balón y tratará de pescar en el río cordobés. Juan Marrero, que formó parte del filial del Córdoba en la temporada 18-19, conoce bastante bien al once califal y seguirá confiando una semana más en sus chicos para dar una sonora campanada o al menos vender cara la previsible derrota.

El míster, puede apostar por una pizarra 3-5-2 en lugar de su 4-4-2 habitual. En la matinal de hoy y salvo obstáculos de última hora, contará con los habituales en las últimas jornadas, excepción del lesionado Gideon y su muralla china en defensa con Richard, Gabri y mariscal Chino confiando de inicio en principio por Gattas y Segovia para buscar el gol en vanguardia. Eric se cae de la convocatoria.

Un rival de armas tomar

Líder invicto y destacado con siete victorias y un solo empate frente al Tamaraceite (1-1), amén de haber disputado un partido menos (el aplazado ante el Mensajero), hacen del Córdoba FC un rival mayúsculo que abrirá el fuego ante rivales extremeños (luego vendrá el Cacereño) ante sus fieles. El once blanquiverde, dirigido por Germán Crespo, recibe al once montijano tras vencer en Lepe a domicilio al San Roque con gol del ariete marroquí Simo Bouzaidi.

El cuadro califal tratará de prolongar su estado de buena esperanza en su feudo de El Arcángel, por donde han pasado y doblado los lomos y piernas Cádiz B (3-1), el Don Benito (3-2), la UD San Fernando (4-1) y el Antequera (2-0). Si en la noche de hoy superan a los montijanos, sería su quinta victoria en casa seguida y se acercarían a un récord, el de seis triunfos si la semana siguiente doblegasen al Cacereño, una racha que no se consigue desde hace una década.

Para el duelo ante el Montijo, la principal novedad será el retorno del mediapunta alicantino Miguel De las Cuevas, prácticamente recuperado de sus dolencias musculares y de Toni Arranz, que sería una de las piezas del doble pivote junto a Javi Flores en el once inicial. El míster, Germán Crespo, seguirá sin poder contar con Visus, Viedma, Samu Delgado, Álex Bernal y Álex Meléndez por lesión y comentó del rival que " es un once que pondrá difícil las cosas, sobre todo en la parcela defensiva. Su míster ya estuvo aquí dirigiendo al filial y sabemos como tapa bien la zaga. " El Montijo no hace muchos goles pero tampoco encaja. Nosotros hemos trabajado en base a dos sistemas que suelen usar, y a partir de los primeros minutos, cuando veamos el planteamiento que traen, así actuaremos", agregó Germán Crespo. Es un once que marcha en una buena línea que tratará de darnos un disgusto ".