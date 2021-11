Décimo partido de la temporada para el Cacereño, que recibe este domingo al San Roque de Lepe (12.00 horas) con el orgullo de no haber perdido todavía (cuatro victorias, cinco empates) y, sobre todo, con una tercera posición que, hoy por hoy, firmaría a final de la liga regular.

Para ello necesita preferentemente seguir sumando de tres en tres encuentros como el de esta mañana. Quitarse el sabor amargo que dejó la última cita en el Príncipe Felipe, cuando el Mensajero logró el 1-1 faltando pocos minutos para el final, es un objetivo paralelo. De todos modos, sí dejó buenas sensaciones lograr un 2-2 en condiciones desfavorables en la visita al Antequera hace una semana.

El técnico verde, Julio Cobos, contará con la práctica totalidad de su plantilla con la única excepción de Yael, expulsado el domingo. Incluso ha recuperado en el trabajo diario a Carlos Andújar, que podría disputar algunos minutos.Una de las mayores incógnitas es si Uche se mantendrá como lateral izquierdo en detrimento de Gayoso, que parecía haberse apropiado del puesto en el inicio.

«Lo ideal es que todo el mundo esté enchufado. Si juegan siempre los mismos, cuando necesites a alguno porque haya lesiones y bajas formas, te va a decir que juegues tú», indicó coloquialmente el entrenador el viernes para defender sus constantes variaciones en el once inicial. «Las cosas están saliendo bien. Las rotaciones están respondiendo. Es lo ideal, aparte de que cuentes más con dos o tres futbolistas concretos. Si no estuviese funcionando, apostaría por un once más fijo», añadió.

Cobos definió al San Roque como «un equipo un poco parecido al Antequera, con gente joven, que vienen de buenas canteras. Es muy alegre con el balón. La tabla no refleja lo bien que lo han hecho en algunos partidos, en los que han merecido mucho más».