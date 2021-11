El decano sigue con su tendencia irrefrenable al resultado de empate, ese que genera tanto debate entre sus fieles por su rentabilidad o no, pero que, por encima de ello, le hace continuar como invicto y le hace subir un puesto, ya que es de nuevo segundo tras caer el Coria en Vélez. La cuarta igualada consecutiva llegó ante el San Roque de Lepe (1-1) en un duelo en el que mostró su asimetría futbolística con dos caras bien distintas: una desmejorada en el primer tiempo y otra alegre en el segundo. El guarismo final fue justo, muy justo, para un equipo, el onubense, cuya clasificación no hace honor a su apreciable fútbol.

El Cacereño del debut en la RFEF es así de contradictorio. Lo mismo se duerme hasta el punto de verse seriamente sometido que arrolla a su rival en momentos puntuales, y además con un muy notable fútbol de toque. Por eso queda ese regusto agridulce detener que pensar en que este equipo puede dar aún otro paso adelante a poco que haga acopio de convicción competitiva.

El San Roque fue mucho mejor en el primer acto, pese a que el CPC tuvo unos primeros 15 minutos aceptables. A partir del cuarto de hora, advertían los visitantes de sus aviesas intenciones con un cabezazo de Becken bien parado por Fran, que debutaba en casa, y un par de córners seguidos hasta que llegó el rechace de uno de ellos y el gol con un maravilloso toque con el exterior de Adrián Ruiz desde el borde del área y tras un rechace (0-1, min. 19).

El propio Adrián Ruiz estrelló un balón en la escuadra seis minutos después y a Charaf se le anuló un gol en una contra en lo que pudieron ser acciones capitales para la suerte del encuentro, por entonces muy inclinado para el lado de la balanza visitante. Eran momentos de caos en los verdes entre el murmullo lógico de su afición, que animó a los suyos en el complicado trance del evidente gobierno lepero.

El Cacereño mejoró, pero sin profundidad ni apenas peligro ante sus imprecisiones en el último pase antes del asueto. Ni el trabajo de Rubén Solano ni la ominipresencia de Kamal, ni tampoco la velocidad de José Ramón, sin duda el mejor de los locales, fueron suficientes para igualar la contienda. 0-1 y dudas mil.

Segunda parte

En el segundo acto, Julio Cobos tiró de lógica y puso en liza a Jorge Barba y Carlos Andújar para amenazar de verdad. Lo hizo. Solano empató en una contra que inició él en una acción de coraje primero y en otra de definición con la zurda en la suerte final (1-1, min. 53, 1-1). Las últimas tres dianas hacen justicia al trabajo del ‘9’ alicantino a la espera de que suceda algo similar con Carlos Fernández, otro finalizador que aún no ha dado con la tecla. Este domingo tuvo 15 minutos, pero de nuevo sin fortuna.

A partir del tanto, el encuentro ya era claramente de un Cacereño volcado sobre la meta de Robador por pura fe, pero también por fútbol. Y ahí sigue siendo fundamental Jorge Barba, un media punta sobrado de talento que cuando menos tiene que jugar 70 minutos en cada encuentro en este equipo. Su ingente talento te da siempre un plus.

En el 65, una doble ocasión ante de Solano y José Rodríguez hizo escenificar la falta de pegada que caracterizó al Cacereño desde el tanto de Solano. Las cabalgadas de Carlos Andújar contribuyeron a la amenaza local ante un San Roque que ya no tenía el balón, como ocurría en el primer tiempo.

Aun así, el cuadro lepero tuvo un par de buenas oportunidades a la contra en un segundo tiempo gobernado siempre por el CPC.Cobos puso toda la carne en el asador, pero sin tino en los últimos minutos en un encuentro en el que el monólogo local fue más que palmario, pero que terminó con un empate tibio que ni siquiera es, esta vez, un consuelo.

Cobos: "Hemos regalado el primer tiempo"

El entrenador del Cacereño, Julio Cobos, asumió que «no estamos contentos» con el resultado ni con el partido, ya que, dijo, «hemos regalado el primer tiempo». El técnico asumió que el equipo «no se había sentido cómodo» en ese periodo. «No hemos sabido ganar esas segundas jugadas, hemos sombreado mucho y no fuimos capaces de robarles el balón». Por ello, asumió que «nos fuimos perdiendo al descanso justamente».

Cobos incidió en que en el segundo tiempo «hemos apretado mucho más y no les hemos dejado estar cómodos. En el cómputo general, «hemos hecho muchas más cosas para ganar el partido, pero cuando regalas una primera parte te puede pasar eso:que no seas capaz de ganar aun teniendo alguna ocasión muy muy clara», subrayó el de Valdehornillos, que explicó que había apostado por un trivote «de trabajo» en el primer tiempo en el centro del campo. «Las cosas no estaban saliendo bien, pero luego en el segundo tiempo hemos mejorado con los cambios», dijo. «El otro día en Antequera no se quedaba con los balones y hoy ha estado a un nivel muy alto», concretó sobrelos 45 minutos de Jorge Barba, que reactivó a su equipo en el segundo acto.

Mientras tanto, Antonio Fernández, técnico del San Roque, dio por bueno el empate, aunque lamentó no haber concretado alguna opción más en el primer tiempo. Fernández dijo que el Cacereño había «avasallado» a su equipo en la segunda parte del encuentro.