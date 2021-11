1 - Extremadura: Casto; Saúl, Morcillo, Lolo González, Pastrana, Varela, Sergio Gil, Toribio, Gato (Sebas Coris, m.56), Fran Sandaza (Rubén Mesa, m.56), Vargas. 2 - Dux Internacional: Yelco Ramos; Expósito, Montoro, Bonaldo (Herrero, m.79), Mancebo (Bulmans, m.79), Reguera, Barral (Montero, m.69), Álvaro (Kenneth, m.86), Moyano, Zambrano, Marcos Bravo. Goles: 0-1 Bonaldo, m.47; 0-2 David Barral, m.51; 1-2 Rubén Mesa, m.76. Árbitro: Domínguez Cervantes (Andalucía). Expulsó al técnico local, Manuel Mosquera, y amonestó a Lolo González y Saul; y a los visitantes Mancebo y Bonaldo. Incidencias: 2.000 espectadores. Francisco de la Hera de Almendralejo.

Hay derrotas que duelen por cómo se producen a niveles deportivos o por cómo te quedan de tocado a niveles clasificatorios. Esas, con el tiempo, suelen superarse a medio y largo plazo. Pero hay otras derrotas que duelen por cómo destrozan el apartado institucional de un club, el aspecto mental de una afición y la esperanza de un sentimiento. La de este domingo, ante el Dux Internacional, va de esto último y puede sentar un antes y un después en el Extremadura.

Perder siempre es una posibilidad. Y más si juegas con siete meses de impagos a las espaldas y con una semana donde tu cabeza estaba en plantarte antes que en jugar. Algo así debió pensar el joven Musa cuando fue a salir en el minuto 90 y tardó una eternidad en despojarse el chándal. Manuel explotó y Musa se convirtió en una víctima más de un castillo ardiendo desde hace tiempo donde los que tienen que tomar soluciones han dejado que se abrasaran muchos problemas. Quizás llegue la solución, pero no será el remedio definitivo a tantos males ya generados por dentro.

Del partido hubo que rascar menos que del ambiente. El Dux Internacional, un equipo aseado pero muy limitado en líneas, supo jugar con el cóctel molotov de emociones adversas que había generado en el interior de los jugadores del Extremadura. Se dedicó a ser práctico, intuitivo y acertado en las ocasiones más determinantes del encuentro.

Manuel Mosquera apostó por Fran Sandaza como titular en detrimento de Rubén Mesa. El delantero está fuera de forma a todas luces, pero sus dosis de calidad le mantienen con recursos para ser productivo. Al menos así fue durante el primer cuarto de hora, donde incluso pudo marcar un gol en una volea que se le marchó alto desde la frontal del área. Pero con el paso de los minutos se desinfló y apenas fue participativo.

Sí lo fue Pastrana, el mejor de largo del Extremadura. Suyo fue un disparo en los primeros veinte minutos que obligó a Yelco Ramos a despejar a córner en la zona de la escuadra.

El Dux Internacional se asomaba a cuenta gotas, pero siempre con peligro. En un córner de Reguera, Casto tuvo que meter los pies abajo para evitar el gol. También perdonó David Barral, que decidió cocinarse una jugada en solitario que finalizó con un disparo cruzado fuera.

Dormidos

No fue un buena primera parte del Extremadura, pero sin duda fueron peores los primeros minutos de la segunda. Nada más reanudarse el juego, Sergio Gil se metió él solo en una emboscada, perdió la pelota, armó Mancebo una gran internada por la derecha y Bonaldo, con temple y confianza, definió muy bien ante la salida de Casto para hacer el 0-1. Un gran gol.

Apenas había digerido el Extremadura ese mazazo cuando llegó el segundo. Otra contra del Dux Internacional de Mancebo que le deja el balón a Álvaro y éste cede a David Barral, que con esa clase que nunca perdió, ajustó al palo largo para el 0-2. En un abrir y cerrar de ojos había dinamitado el Dux el partido.

Le costó despertar al Extremadura y no lo hizo hasta pasados diez minutos de los mazazos. Pastrana se echó el equipo a las espaldas y suyas fueron las mejores ocasiones con tres zapatazos consecutivos que no encontraron portería de milagro. A un cuarto de hora del final, con Rubén Mesa en el campo, llegó el gol azulgrana. Saúl gana un salto en el área, Sergio Gil no resuelve y Rubén, a la media vuelta, marca un gran gol.

El Extremadura lo intentó colgando balones, pero se perdió en el ambiente enrarecido y de tensión que le envuelve desde hace semanas. El club derrapa. Y la cosa ya sí es grave.