Árbitro: Hernández Maestre (C. Andaluz). Amonestó al local Mario Robles y a los visitantes Ruyman, Caropitche, Yeray González y David Díaz. Expulsó con roja directa a Jesús Valentín, del Mensajero, en el minuto 88.

Goles: 1-0: minuto 38, Artiles. 1-1: minuto 92, Edu Salles.

1 - Mensajero: Nauzet, Óscar, Eslava, Jesús Valentín, Jaime Jorge (Fran Acosta, min.72), Juanda (David Díaz, min.72), Ruyman, Ale Benítez (Samuel, min.72), Josué Medina (Cacho, min.63), Caropitche (Edu Salles, min.53) y Yeray González.

Si al partido del Mérida en Don Benito y al de este domingo en casa frente al Mensajero (1-1) se le pudieran quitar la última jugada, los emeritenses tendrían cuatro puntos más que le asentaría en la segunda plaza. Sin embargo --tirando del tópico--, hasta que no pita el árbitro, no acaba el partido y a los de Juan García les está costando llegar frescos a los minutos finales. Incluso la semana pasada, que acabó ganando en San Fernando, sufrió con balones al área en el tramo final. Y eso que los rivales, al igual que este domingo, estaban con un jugador menos.

Otra circunstancia que el empate a uno frente al Mensajero de este domingo le hace similar a otro encuentro ya vivido es que, tal y como pasó con la visita del Coria, el rival solo ha necesitado un disparo entre los tres palos para marcar, siendo en ambas ocasiones rechaces después de jugadas a balón parado.

El cansancio de una plantilla con pocos efectivos por las bajas y con acumulación de minutos en algunos futbolistas, pueden ser motivos para que el Mérida no sea capaz de vivir de manera más cómoda los minutos finales.

En esta ocasión, los 92 minutos precedentes al empate han sido, seguramente, los mejores de los emeritenses en lo que va de campeonato. La diferencia con la última goleada (6-1) frente al Tamaraceite es que en aquella ocasión las llegadas se transformaban en goles, y en este caso solo ha entrado uno, cuando las ocasiones fueron las suficientes como para haber finiquitado el encuentro mucho antes con algún gol más.

Los locales salieron muy enchufados al choque y pronto acumularon un par de disparos peligrosos, ambos en las botas de Aitor Pons. La presión surgía efecto y robaban en zonas peligrosas, destacando en esa faceta tanto Carmelo como el propio Pons. Además, los canarios, a pesar de cerrar con tres centrales, no se mostraban muy seguros ni al sacarla jugada ni en los balones por alto.

Conforme pasaban los minutos el Mérida se dio un pequeño respiro, por lo que dejó de merodear tanto el área contraria, aunque Javi Montoya tampoco manchaba sus guantes.

A falta de diez minutos para el descanso los romanos volvieron a querer acelerar las acciones en busca del gol antes del paso por vestuarios. Primero sería Pons el que se zafara de un defensa dentro del área para poner el pase atrás hacia Mario Robles, pero el centrocampista no acertó a marcar al borde del área chica en la mejor ocasión hasta el momento. Un minuto después, en el 38, de nuevo buen ataque por la derecha de Pons que la puso atrás para que llegara desde segunda línea Artiles, que empaló con la izquierda desde la frontal para poner el merecido gol. Incluso Robles pudo hacer el segundo antes del descanso en un cabezazo repelido por el portero Nauzet.

Tras el descanso, la película del partido fue muy similar. El Mérida volvió a salir enchufado en busca de la tranquilidad en el marcador y, a los cinco minutos, Higor Rocha se plantó ante el portero, pero éste tuvo una gran intervención. Al Mérida le gustaba robar y correr, principalmente ante la falta de contundencia de la zaga visitante. En una de esas dudas, entre Carmelo y Álvaro Ramón aprovecharon para llevarse una pelota, pero le cayó a la derecha a Ramón, siendo él zurdo cerrado, por lo que su disparo desde una buena situación salió muy desviado. Era el minuto 57 y el grueso de la segunda mitad fue con un control absoluto de los locales, aunque no muy atractivo para el espectador, pues el Mérida no volvería a tener una ocasión peligrosa hasta el 83 con un testarazo al larguero de Nacho González tras un saque de esquina.

A dos minutos para el 90, Jesús Valentín fue expulsado con roja directa por una acción con Aitor Pons. Parecía que no se podían escapar los tres puntos del Romano. Sin embargo, una falta innecesaria de Felipe Alfonso, producto del cansancio, fue muy bien lanzada por Yeray y muy mal defendida por los romanos, que permitieron hasta tres rechaces dentro del área hasta que Edu Salles lo aprovechó para poner el empate.

Así que el mazazo final hace que casi se olvide el buen partido del Mérida, pues no le fue suficiente para retener los tres puntos en un Romano que en la próxima cita casera presentará una imagen renovada en tribuna y preferencia, con asientos nuevos.

JUAN GARCÍA: "NO SE NOS PUEDEN IR DOS PUNTOS DESPUÉS DEL GRAN PARTIDO QUE HEMOS HECHO"

Con «sensaciones muy malas» acababa el entrenador del Mérida, Juan García, después del empate final. Reconocía que «estamos muy calientes y muy enfadados, no se nos pueden ir dos puntos después del gran partido que hemos hecho, creo que de los mejores de la temporada». Con respecto a la jugada del empate en el último minuto, explicaba que «conceder una falta en ese minuto y después defenderla mal en segunda acción, es para estar muy enfadado. Ha faltado contundencia». A pesar del mal sabor de boca, defendía el juego de su equipo:«El rival no ha tirado ha puerta, por eso es muy duro que te quiten dos puntos así. El equipo ha estado muy bien y sabíamos qué hacer. Hemos tenido presencia y muchas acciones para aumentar el marcador, al no hacerlo hay que estar muy concentrado».

Por su parte, el técnico canario, Yurguen Hernández, explicaba que «en los primeros 30 minutos entramos bien en el partido, haciendo lo que habíamos preparado, pero en el único desajuste nos viene el gol y es un mazazo. En la segunda parte dimos un pasito hacia adelante y llegamos al final con opciones para empatar». Reconocía que «ha sido el Mérida que esperábamos y sabíamos que íbamos a sufrir, pero lo hicimos y tuvimos la opción de empatar».