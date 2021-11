77 - Manuela Fundación Raca Granada: Shannon Coffee (16), Rebeca Rodríguez (4), Andrea Boquete (9), Heleen Nauwelaers (13), Patri Benet (17) -cinco inicial- Manel Blanco (6), Laura Arrojo (2), Marina Gea (4), Sofía Roma (0), Marta Morales (6), Julieta Mungo (0). 65 - Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura: Patri Vicente (7), Yaiza Lázaro (14), Crystal Primm (8), Alexy Mollenhauer (7), Conchi Satorre (21) -cinco inicial- Sara Vujacic (0), Pilar Cambero (6), Sira Hisado (0), Sara Zaragoza (2). Marcador por cuartos:16-18, 34-27 (descanso), 55-44 y 77-65. Árbitros: Pellitero y Calvillo. Sin eliminadas. Incidencias:Partido de la octava jornada de la Liga Femenina Challenge dispuado en el Palacio de los Deportes de Granada ante 300 espectadores.

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura no pudo imponerse a Raca Granada (77-65) en un encuentro en el que las rotaciones no funcionaron nunca en el equipo visitante, lo que le hizo ser demasiado irregular y no aguantar los envites locales. Como ya les ocurrió en anteriores partidos a domicilio, la remontada en el último cuarto de las extremeñas no tuvo premio, con lo que siguen atascadas en la zona media-baja de la clasificación de la Liga Femenina Challenge.

Desde el inicio, locales y visitantes apostaron por una defensa en zona que complicó mucho las internadas de unas y otras. Sin embargo, en los primeros minutos, Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura encontraba la solución a sus problemas en el lanzamiento exterior, con dos triples consecutivos que colocaban el 2-8 en el marcador (minuto 2). Los triples se convirtieron en los protagonistas de este primer tramo del partido y las locales replicaban con otros dos lanzamientos de 3 puntos que las colocaban por delante en el luminoso (10-8), aunque otros tres puntos de Satorre devolvían la ventaja a las extremeñas mediado el cuarto (10-11).

La igualdad era máxima y cuando unas y otras consiguieron obstaculizar también el tiro exterior del rival, los puntos llegaban con cuenta gotas, sobre todo desde la línea de tiros libres, y Al-Qázeres conseguía irse con momentánea ventaja (16-18).

Ya en el segundo cuarto las defensas se imponían aún con mas claridad y la primera canasta tardaba tres minutos y medio en llegar. Era para las visitantes, con otro triple de Cambero que elevaba su renta hasta los cinco puntos (16-21). Replicaban las locales, para cerrar un paupérrimo parcial de 2-3 en los primeros cinco minutos del cuarto (18-21). Luego el partido se abrió un poco, pero eso jugó a favor de las locales, mucho mas acertadas ahora desde el exterior y que cerraban el cuarto con dos triples que las colocaban con 7 puntos de ventaja apara afrontar la segunda parte (34-27).

ESFUERZO INÚTIL /Acortaba distancias con dos nuevos triples Al-Qázeres en el inicio del tercer cuarto (39-35) y Primm metía de lleno a las visitantes en el partido en el minuto 23 (39-37). Pero las locales recuperaban el control defensivo con su quinteto titular en pista y, con dos triples mas, cortaban de raíz la remontada (45-37).

El partido era muy intenso, pero las extremeñas no conseguían sacudirse la presión local y aunque se mantenían vivas gracias a pequeños arreones (45-43), no conseguían mantener la intensidad durante demasiados minutos, lo que permitía a Raca Granada firmar un parcial de 10-1 en el tramo final del cuarto para entrar en los últimos diez minutos con una ventaja de 11 puntos (55-44).

Las visitantes pusieron toda la carne en el asador y firmaron un parcial de 0-7 en apenas dos minutos que parecía devolverles la esperanza (55-51).

La emoción estaba servida y tras unos minutos de igualdad AlQázeres se colocaba a solo dos puntos a 6:46 (57-55). Sufrían las extremeñas, pero conseguían mantener la intensidad necesaria para evitar que las locales volviesen a tomar el mando y Mollenhauer colocaba el 62-61 a falta de cuatro minutos. Pero una vez mas las visitantes se venían abajo en la recta final y a partir del minuto 38 encajaban un parcial de 10-0 que dejaba el encuentro sentenciado (74-63). De ahí al final, un intercambio de canastas.