Enésima semana clave en el Extremadura. Otra más. El día de la marmota. Pero esta vez, más que clave, apunta a definitiva. El entrenador del Extremadura, Manuel Mosquera, ha desvelado por qué el equipo no ejecutó su derecho a huelga el pasado fin de semana y ha decidido dar un plazo de diez días más al club para resolver el problema de los impagos antes de plantarse.

Cinco días después de tomar la decisión por parte de técnicos y jugadores, Manuel se sentó a explicarla a sus aficionados. Confesó que el pasado miércoles se reunieron con una empresa experta en reflotar clubes con problemas y que sus responsables les contaron las realidades del club «con pelos y señales». Sin entrar a valorar esas realidades, les dijeron que el Extremadura tiene «cosas muy buenas y otras no tan buenas» para posibles inversores y les pidieron un plazo hasta el próximo viernes para otorgarles al plantel garantías o no de una operación satisfactoria en la búsqueda de financiación. Incluso, les detallaron un porcentaje de éxito en la misma, pero este porcentaje no ha trascendido públicamente y sólo los jugadores y los técnicos lo conocen. Manuel contó que votaron sobre si creer a esta empresa y esperar diez días más o ir a huelga directamente y no jugar ante el Dux Internacional. La votación, por unanimidad según Manuel, salió a favor de dar ese último voto de confianza al club. En este caso, a la empresa encargada de buscar la financiación.

La reflexión de Manuel Mosquera contrasta con las del presidente Franganillo, que había hablado de unas negociaciones muy avanzadas para la consecución de un préstamo que sufragara y aliviara los pagos a corto plazo. Manuel habla de búsqueda de esa financiación, no de negociaciones avanzadas, y hasta el viernes no habrá una respuesta definitiva.

Huelga convocada

El entrenador del Extremadura ha querido dejar claro que la huelga convocada por técnicos y jugadores sigue en pie y que lo ocurrido el pasado fin de semana se remite a no ejecutar ese derecho en el partido anterior, algo que no quita que sí se ejecute en el del próximo domingo, día en el que el Extremadura tiene que jugar en Riazor ante el Deportivo de la Coruña.

Manuel también ha hablado de «desinformación» en torno a las noticias que se publican sobre el club, pero lo cierto es que el único que sigue desinformando constantemente es el propio Extremadura UD, cuyas declaraciones entre sus responsables se contradicen al paso de los días.

Terminó diciendo el entrenador que «si juzgáis nuestro camino, os prestaremos nuestras botas», en alusión a defender el trabajo que están haciendo para seguir dándole vida al club.

Sobre el incidente ocurrido con Musa que acarreó la expulsión de Manuel Mosquera por zarandear a su propio jugador, según el portal especializado Iusport , el técnico se enfrenta a una sanción de entre 602 a 3.006 euros por infracción prevista en el artículo 100 del código disciplinario. Su acción no está tipificada de forma expresa en el código, pero se encuadra entre las conductas contrarias al buen orden deportivo. Al no existir agresión, no se le debería sancionar de 4 a 10 partidos, aunque sí 1 o 2 partidos por la roja. Las aguas corren revueltas en todos los estamentos.