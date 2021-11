El Extremadura UD mantiene bloqueada la ayuda en concepto de patrocinio que recibe del ayuntamiento de Almendralejo por no estar al corriente de pagos con la Seguridad Social, entidad con la que el club azulgrana todavía tiene que formalizar un acuerdo para aplazar los pagos en un calendario firmado. Así lo ha desvelado el alcalde José María Ramírez ante las preguntas de la prensa por el caso del Extremadura.

El ayuntamiento tiene reservada una subvención de 120.000 euros para el Extremadura para esta temporada. A ese dinero hay que sumarle otros 7.000 euros de ayuda para la cantera (Academia Extremadura UD), un dinero que tampoco puede percibir.

Ramírez ha confesado que no ha recibido la llamada del presidente Manuel Franganillo durante los últimos días para estar al tanto de los últimos movimientos en torno al club. «No lo digo como reproche, pero a mí no me ha dicho nada. Lógicamente, estoy preocupado por la situación, por los trabajadores y fundamentalmente por el proyecto de fútbol de Almendralejo, de la afición y de lo que genera a sectores como la hostelería», reconoce. El alcalde sí ha señalado que en su momento estuvo informado de la operación con el grupo Khalifa y del fondo ruso que no ha terminado de cristalizar, pero no sabe nada de los últimos movimientos.

El alcalde ha comentado que «si Franganillo necesita algo, estoy abierto, pero las subvenciones no las podemos pagar ahora. Él sabe que estamos a disposición, pero no somos accionistas. Que el fondo ruso pague o no, se nos escapa», ha puntualizado.

Hay que recordar que el ayuntamiento de Almendralejo mantiene cedidas las instalaciones del Francisco de la Hera y la ciudad deportiva al Extremadura UD, por lo que sorprende que no haya una línea directa en este sentido para estar informado de las negociaciones por ambas partes.

La plantilla regresa al trabajo esperando a tener una solución definitiva sobre el dinero este mismo viernes. Lo que está claro en el ambiente es que la operación con el grupo Khalifa se desvanece y que sólo otras alternativas darían vida al Extremadura.