Jornada de miércoles para el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que recibe al ICG Força Lleida a partir de las 20.45 horas en el Multiusos con la esperanza de dejar atrás lo sucedido el sábado en Oviedo, cuando fue derrotado por 87-75 y de donde se marchó enfadado.

De hecho, lo sucedido en ese partido marcó la comparecencia del entrenador verdinegro, Roberto Blanco. «Para resarcirse no hay nada mejor, no hay nada mejor que volver a sentirse protegidos por el Multiusos», señaló. Aseguró que en Pumarín «se cometieron muchos errores».

Más allá, se esforzó en lanzar un mensaje: su equipo no es ni más ni menos físico y duro que cualquiera de la liga. «No quiero que parezca eso. El otro día nos pitan nueve faltas en el primer cuarto cuando fue el más blando de todo lo que hemos jugado hasta ahora. Es algo que nos puede perjudicar, pero si nos pitan faltas absurdas es algo que tenemos que mejorar. Sí somos intensos, honestos, humildes», declaró.

Y es que defendió abiertamente el carácter de su vestuario. «Tenemos una ilusión enorme y un grupo humano con un corazón humilde y una actitud sensacional. Debemos intentar sobreponernos a todos: a nuestros errores y a los ajenos, centrarnos en nuestro trabajo y nuestro camino, que la liga es muy larga y no podemos ir dejando enemigos por el camino».

Su referencia al arbitraje se fue haciendo cada vez más claro:«si los árbitros pitan mucho, no es que a nosotros nos venga mal, es que al baloncesto le viene mal. Se para el espectáculo. Ellos hacen su trabajo e intentan hacerlo lo mejor posible. En Oviedo creo que salimos perjudicados, pero nunca he tenido la sensación de que alguien venga pitarme mal. A veces te benefician y a veces te perjudican».

RIVAL CON FUERZAS / Sobre la cita ante Lleida en sí, reconoció que el escaso tiempo que ha tenido se ha centrado en «ajustar un par de detalles» y «preparar psicológicamente a los jugadores». «Tenemos muy buenos mimbres no solo para defender, sino también para atacar. Nos está faltando disciplina ahí en algunos momentos, propiciado por el juego alegre intentamos plasmar. Nos estamos convirtiendo en previsibles», dijo.

El partido deshará el empate en la clasificación en entre ambos conjuntos (4-2). Del rival indicó que tiene «un juego muy dinámico, con muchas posibilidades de anotación. Cualquier error te lo penaliza con puntos». Y señaló su columna vertebral, formada por Michael Carrera, Thomas Schreiner, Mark Hughes e Ibou Badji. Este último es un chico de 19 años cedido por el Barcelona. «Está teniendo un impacto importante, aunque está todavía en estado de crecimiento», le definió.

Podrá jugar Carlos Toledo, que sufrió una pequeña conmoción en el transcurso del choque ante el Oviedo («me insistió varias veces que le volviese a sacar, pero no me atreví»), pero continúa de baja Manu Rodríguez. Se va aclarando su problema en un gemelo, que se ha complicado por el hecho de que tiene afectado un nervio. «No es una lesión de larga duración y espero que en poco tiempo pueda volver», aventuró Blanco, que aseguró que el jugador está «tocado psicológicamente». La convocatoria volverá a ser completada por jugadores del filial, el Torta del Casar, como Alex Trapote. Y no habrá apenas tiempo para recuperar:el domingo, cita en Melilla.