Otra de las categorías incluidas en los IV Premios ‘El Anillo’ de la FJyD, es la que entregaba el galardón a la Mejor Iniciativa Frente al Reto Demográfico en Materia de Deporte y Turismo, en la que se impuso el proyecto ‘Te cuento mi pueblo 3.0’, que pone en valor la cultura y riqueza del pueblo de Burguillos del Cerro, su patrimonio material e inmaterial y singularidad, mediante la creación de una audio-guía infantil de su conjunto histórico-artístico, lo más accesible posible para la infancia.

De esta tarea se ha encargado el alumnado del CEIP Nuestra Señora de Guadalupe de la localidad, que estudió el patrimonio material e inmaterial de su pueblo y tomó conciencia de su singularidad, valor y potencial turístico como herramienta frente a la despoblación y el olvido, contribuyendo desde el centro educativo a diversificar la oferta turística de Burguillos dando a conocer sus atractivos. Un proyecto que ha tardado tres años en ver la luz (pandemia de por medio incluida).

La creación de esta audio-guía infantil del conjunto histórico-artístico de su pueblo, es un servicio único creado tras un proceso de aprendizaje y de reflexión y con el apoyo del profesorado del centro, del Ayuntamiento, del AMPA y otras entidades colaboradoras, contando con numerosas iniciativas y servicios para su divulgación en el propio colegio, en el municipio y en la Comarca Río Bodión.

El plan de actividades se conforma por: once audio-guías que relatan la historia de la zona más antigua de la localidad, en formato de cuento, traducidas en lengua de signos y con la voz del alumnado del CEIP burguillano; once carteles situados en los monumentos que recorre la audio-guía, con códigos QR para realizarla con cualquier dispositivo móvil, a través de los cuentos narrados por los niños y niñas, traducidos en lengua de signos y con la información necesaria y relevante de todo el proyecto; la publicación de los once cuentos adaptados a pictogramas, lengua inglesa, francesa y braille e ilustrada por el alumnado del colegio Nuestra Señora de Guadalupe; la creación de una banda sonora original, titulada ‘Es tu aventura’, que intenta envolver la totalidad del proyecto en las emociones que dieron origen al mismo; un Google Site que recoge la información necesaria y relevante de todo el proyecto y accesible para visitantes que realicen el recorrido; y un canal de YouTube donde se alojan todos los materiales audiovisuales del proyecto.

Son, por tanto, los alumnos y alumnas del centro quienes han diseñado un plan de acción y un plan de actividades para promocionar el turismo en la zona, facilitando la información de los lugares y zonas de interés con un lenguaje accesible para la infancia, con la idea de atraer turismo familiar a la comarca con el fin de reactivar el comercio y la economía, sumando a ello el que los niños y niñas también disfruten de las visitas que realicen.